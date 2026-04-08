Svenska företagare ser med oro på framtiden i spåren av ökad global osäkerhet, visar senaste mätningen från SEB.
Framtidstron rejält stukad hos svenska företagare
Som en följd av det här ser hälften av landets småföretagare noll utrymme för höjningar. Hela 7 av 10 företagare planerar att hålla priserna oförändrade det kommande året.
SEB:s Företagarindikator för april faller med fem enheter och landar på 12. Det är en tydlig signal om att den geopolitiska oron sätter djupt avtryck hos svenska företagare.
Andelen som ser ljust på de kommande tre månaderna sjunker till 29 procent, medan pessimisterna ökar till 17 procent.
Se klippet: Dyrare och sämre: Så kramar företag kronorna ur kunderna DagensPS
Motståndskraft hos företagare – trots allt
En av de mest anmärkningsvärda siffrorna i undersökningen rör prissättningen.
Américo Fernández, privatekonom på SEB, konstaterar att nedgången inte kommer som en total överraskning. Han pekar på att företagare historiskt sett varit skickliga på att parera globala chocker, men att den nuvarande osäkerheten skapar en vänta och se-attityd. Det som tidigare såg ut som en stabil återhämtning har nu ersatts av en dämpad försiktighet.
”Inflationen har återigen tagit sig upp på den ekonomiska dagordningen när konflikten i Mellanöstern återspeglats i höga energi- och drivmedelspriser. Trots utvecklingen planerar en majoritet av företagarna att hålla priserna oförändrade under det närmaste året. Ett tecken på småföretagares goda motståndskraft i turbulenta tider”, säger SEB:s expert.
Lyckas parera globala chocker med bravur
När man bryter ner siffrorna i de ekonomiska delarna – omsättning, likviditet och arbetstid – är bilden splittrad. Samtliga tre indikatorer tappar mark jämfört med förra månaden. Likviditeten, som tidigare visat styrka, backar nu till nollstrecket.
Även om indikatorn 12 fortfarande ligger strax över det historiska snittet är trendbrottet tydligt. Den stora konsumtionsfesten som många hoppats på har inte startat.
”Det kommer inte som en överraskning eftersom egenföretagare historiskt hanterat globala chocker väl, vilket också bekräftas när 8 av 10 uppger att förra årets tullar inte påverkat deras verksamheter i någon större utsträckning”, säger Américo Fernández.
Missa inte: Det svenska nyföretagandet tar fart på nytt DagensPS
Läs också: Ljusare på jobbmarknaden – färre sägs upp DagensPS