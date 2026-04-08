Framtidstron rejält stukad hos svenska företagare

SEB:s Företagarindikator för april faller med fem enheter och landar på 12. Det är en tydlig signal om att den geopolitiska oron sätter djupt avtryck hos svenska företagare.

Andelen som ser ljust på de kommande tre månaderna sjunker till 29 procent, medan pessimisterna ökar till 17 procent.

Se klippet: Dyrare och sämre: Så kramar företag kronorna ur kunderna DagensPS

Motståndskraft hos företagare – trots allt

En av de mest anmärkningsvärda siffrorna i undersökningen rör prissättningen.

Américo Fernández, privatekonom på SEB, konstaterar att nedgången inte kommer som en total överraskning. Han pekar på att företagare historiskt sett varit skickliga på att parera globala chocker, men att den nuvarande osäkerheten skapar en vänta och se-attityd. Det som tidigare såg ut som en stabil återhämtning har nu ersatts av en dämpad försiktighet.

”Inflationen har återigen tagit sig upp på den ekonomiska dagordningen när konflikten i Mellanöstern återspeglats i höga energi- och drivmedelspriser. Trots utvecklingen planerar en majoritet av företagarna att hålla priserna oförändrade under det närmaste året. Ett tecken på småföretagares goda motståndskraft i turbulenta tider”, säger SEB:s expert.

Läs också: Kritiken: Företag mäter fel nyckeltal Realtid