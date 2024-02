Framgångsreceptet som ska lyfta snabbmaten

Bioteknikbolaget Carbiotix som utvecklat ett prebiotiskt fiber steg 433 procent på onsdagsmorgonen efter ett USA-godkännande för sin första prebiotiska ingrediens baserad på majskli. Carbiotix går därmed från att vara ett utvecklingsbolag till ett kommersiellt bolag med en global adresserbar marknad på 1 miljard EUR. Bolaget genomför just nu en företrädesemission där teckningskursen är fastställd till …

”Enorm avlastning”

”Tillsammans med Binary Brains hittar vi med AI-teknik nya sätt att hålla priserna nere genom att göra effektivare beställningar grundat på mer och bättre data”, säger han.

Något som hjälper dem att undvika matsvinn, men även förebygga att råvaror tar slut.”

”Tekniken hjälper våra restaurangchefer med beställningarna, det vill säga att beräkna och planera helt rätt utifrån parametrar som påverkar antalet gäster och vad de vill ha”, säger Jureskog, som ser en enorm avslutning i den nya tekniken.

Tuff start

Som kedja har Jureskog inte haft någon direkt drömstart. Fem år som innehållit pandemi, krig i Ukraina, inflation och lågkonjunktur är ingen våt dröm att börja något nytt i.

Johan Jureskogs kommentar?

”Det har såklart påverkat oss, men faktiskt både positivt och negativt. What doesn’t kill you makes you stronger”.

