Från burgarsuccé till konkurs: Grundaren berättar

Bakom kedjan står bröderna Carl-Gustaf och Carl-Henrik Forssbeck som under 2016 beslöt sig för att slå sina påsar ihop.

Allt enligt devisen att vara seriösa, men inte för allvarliga, men viktigast av allt – aldrig bråka om pengar.

Målet?

Att slå ut Solna Korv. En romantisk idé som, enligt Carl-Henrik Forssbeck, grundade sig på gatukökens utveckling, som då hade gått från coola mötesplatser till sunkiga hak.

Sagt och gjort. Carl-Henrik Forssbeck lämnade IT-branschen, som fram tills dess hade varit hans trygghet, för restaurangbranschen och tre gatukök öppnades på kort tid upp.

Två på Sveavägen och ett i Vallentuna.

“Vi insåg ganska snabbt att det verkligen var skitroligt – men också en väldigt utmanande idé”, säger Carl-Henrik och skrattar.

Skälet till det var i första hand formatet, som utifrån gatuköks-modellen med fem till sex sittplatser, gjorde det svårt med lönsamheten. Det ledde till att bröderna Forssbeck i oktober 2019 öppnade upp sin första “riktiga” restaurang i Linköping.

En omedelbar succé som ledde till att ytterligare två lokaler adderades till Bores.

Så kom corona. En utmaning som delvis kunde pareras med take away och hemkörning, vilket höll den dagliga driften flytande.

Ett desto större problem var finansieringen.

“Över en natt drog varenda bank och leasingbolag ett stort rött streck över restaurangbranschen”, säger Carl-Henrik.



Något som han vägrade låta sig nedslås och löste genom att helt sonika lyfta luren och ringa upp ägarna för både Svea Bank och Aros Kapital.

Ett okonventionellt tillvägagångssätt som där och då räddade Bores, men också ett samtal som i dag rör Carl-Henrik till tårar, eftersom han aldrig hade kunnat drömma om att de skulle svara. Än mindre visa sig villiga att satsa på burgare.

Med finansieringen på plats rullade Bores business på bra. Under 2022 öppnade kedjan på kort tid upp fem nya krogar, både med och utan franchisetagare.

En etableringstakt som Carl-Henrik i efterhand identifierar som en av flera utmaningar, i en bransch där det plötsligt kryllade av finburgare.

“Ett av våra problem var att vi valde att satsa på lite för stora enheter och utveckla konceptet för mycket”, säger han.

Något som i det här fallet innebar stora, nya enheter och satsningar på bland annat bar- och pizzakoncept.

Den kombinationen visade sig bli utmanande, då fastighetsägarna under hösten 2021 började halka efter, vilket innebar att flera av Bores nyetableringar sköts fram 7 till 9 månader, rakt i armarna på en lågkonjunktur.

En dubbel miss, som tillsammans med missberäkningar kring demografin och olyckliga investeringar blev början på slutet för Bores. När kriget i Ukraina bröt ut i februari 2022 sköt både energi- och råvarupriserna i höjden.

Krisen var ett faktum.

This too shall pass. Folk som driver bolag vet vad det handlar om. Det är inte självklart att starta upp en verksamhet som blir succé direkt. Det går ofta många konkurser på samma affärsidé – sedan kommer det ett Spotify.