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Fortnox varslar – satsar miljarder på AI

Fortnox lägger ett varsel som berör 200 tjänster, meddelar bolaget. Arkivbild.
Fortnox lägger ett varsel som berör 200 tjänster, meddelar bolaget. Foto: Johan Nilsson/TT
”Vi står mitt i det största teknikskiftet vår bransch har sett, och vi vill fortsätta vara den ledande aktören. Det kräver långsiktiga och omfattande investeringar. Med den här satsningen går vi från att använda AI till att bygga hela Fortnox kring AI”, säger Tommy Eklund, vd för Fortnox, i ett pressmeddelande.

Affärssystembolaget Fortnox ska investera 5 miljarder kronor, bland annat inom AI.

Samtidigt lägger bolaget ett varsel som berör 200 anställda.

”Vi står mitt i det största teknikskiftet vår bransch har sett, och vi vill fortsätta vara den ledande aktören. Det kräver långsiktiga och omfattande investeringar. Med den här satsningen går vi från att använda AI till att bygga hela Fortnox kring AI”, säger Tommy Eklund, vd för Fortnox, i ett pressmeddelande.

För att få ”full effekt av investeringen” behöver förändringar ske i bolaget.

”Vi kommer att genomföra processen med respekt och omsorg. Omställningen är ett nödvändigt steg för att Fortnox ska fortsätta leda utvecklingen och leverera på vår vision om ett välmående samhälle”, säger Eklund vidare.

Förhandlingar med de fackliga parterna har inletts.

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