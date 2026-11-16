Fortnox varslar – satsar miljarder på AI

”Vi står mitt i det största teknikskiftet vår bransch har sett, och vi vill fortsätta vara den ledande aktören. Det kräver långsiktiga och omfattande investeringar. Med den här satsningen går vi från att använda AI till att bygga hela Fortnox kring AI”, säger Tommy Eklund, vd för Fortnox, i ett pressmeddelande.

För att få ”full effekt av investeringen” behöver förändringar ske i bolaget.

”Vi kommer att genomföra processen med respekt och omsorg. Omställningen är ett nödvändigt steg för att Fortnox ska fortsätta leda utvecklingen och leverera på vår vision om ett välmående samhälle”, säger Eklund vidare.

Förhandlingar med de fackliga parterna har inletts.