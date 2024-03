Försäkringskassan drar ner på friskvård

Lita på oss – annars tar vi inte ansvar

Hon fick nyligen ett stort pris för årets bästa affärsbok. Då handlade det om misslyckanden. Nu handlar det om tillit. Amy Edmondson kliver allt mer fram som en guru inom olika typer av management. I december fick hon ta emot Financial Times och Schroders pris ”Business Book of the Year”. Priset fick Edmondson för ”Right …