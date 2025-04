Förhoppning: Att USA:s forskare flyr till Sverige

“Rent spontant tror jag att det finns möjligheter”, säger KTH:s rektor Anders Söderholm till Ny Teknik.

Tidningen berättar att en svensk kampanj dragit i gång med ambitionen att attrahera amerikanska forskare att styra kosan mot Sverige när president Donald Trumps administrationen stryper anslag och gravt inkräktar på de ansedda amerikanska universitetens akademiska integritet.

Centerpartist lockar med lappar

Den svenska utbildningsministern uppges ha kallat lärosäten till möte, samtidigt sätter Centerpartiets riksdagsledamot Niels Paarup-Petersen upp lappar för att locka toppforskare från exempelvis Harvard och Colombia till Sverige:

“Sick of Trump trying to silence sience? Come to Sweden!”, står det på lapparna.

“Det kanske ska ses som en inspirationskampanj riktad mot den svenska regeringen. Vi gjorde det här eftersom inget hände”, säger Paarup-Petersen till Ny Teknik och efterlyser en mer omfattande reklamkampanj riktad mot de amerikanska forskare från den svenska regeringen sida.

