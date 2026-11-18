”Banker har ett stort ansvar för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism och därigenom försvåra för de kriminella. Här ställer regelverket tydliga krav och flera av de kraven har Northmill Bank inte levt upp till”, säger Halszka Onoszko, avdelningschef på Finansinspektionen, i ett pressmeddelande.

Även kreditmarknadsbolagen Aros och Serafim Finans får varsin sanktionsavgift på 17 respektive 10 miljoner kronor. Aros har enligt FI brutit mot reglerna om stora exponeringar. Det gäller även Serafim Finans som dessutom inte har uppfyllt sina kapitalkrav.