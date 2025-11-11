Felaktiga lån kostar bolaget 20 miljoner

Det är Finansinspektionen som undersökt hur Avida följt konsumentkreditlagens krav på kreditprövningar när bolaget beviljat konsumtionslån till konsumenter.

Undersökningen omfattar lån som Avida beviljade under fyra veckor sommaren 2024.



Finansinspektionen är mycket missnöjd med Avida Finans sätt att sköta kreditprövningarna. Vid åtminstone ett 30-tal tillfällen under perioden har företaget ”beviljat lån till människor som saknat återbetalningsförmåga”, skriver inspektionen i dag.

Finansinspektionen: Skärp er, banker. Dagens PS

Anmärkning och avgift

Därför ger FI nu Avida Finans en anmärkning och dessutom en sanktionsavgift på 20 miljoner kronor för felaktigheter i kreditbedömningarna.

”Att banker och kreditmarknadsbolag gör tillräckliga kreditprövningar är avgörande för att förhindra att lån ges till personer som inte kan betala tillbaka. Avida har vid ett större antal tillfällen brutit mot reglerna om hur företag ska kontrollera sina kunders betalningsförmåga”, säger Malin Alpen, vikarierande generaldirektör för Finansinspektionen.

Gedigen process men inte samordning

”Undersökningen visar att Avida överlag har en gedigen kreditprövningsprocess. Men på grund av bristande samordning mellan bolagets ansökningsformulär och dess kreditprövningsprocess har bolaget beviljat och betalat ut krediter till åtminstone 34 konsumenter som vid ansökningstillfället – och med utgångspunkt i bolagets egen beräkningsmodell – saknade ekonomiska förutsättningar att kunna fullgöra sitt åtagande enligt kreditavtalet”, skriver FI i beslutet.

”Prioriterad fråga”

ANNONS

”Felen är inte så allvarliga att FI vill dra in Avidas tillstånd men eller meddela bolaget en varning”, skriver man.

Finansinspektionen ger därför bolaget en anmärkning, som för att vara tillräckligt ingripande ska förenas med en sanktionsavgift på 20 miljoner.

Hur långivare gör kreditprövningar för att säkerställa att lån inte ges till personer som inte kan betala tillbaka är en prioriterad fråga i Finansinspektionens tillsyn under 2025.

Myndigheten inleder granskning – av Bankgirot. Dagens PS