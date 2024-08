Fast förbindelse? Öresundsbron singel i 25 år till

Ny rekordmånad för konkurser

I sommarvärmen är även konkurser heta. Nu redovisar Creditsafe nya siffror som visar fortsatt högt konkurstryck under juli. Läget inom svensk ekonomi fortsätter att vara tufft och lågkonjunkturen slår extra hårt under sommaren, skriver Creditsafe i sin redovisning för juli månad. Under juli månad försattes 684 aktiebolag i konkurs i Sverige och det är en …