Åtta av tio européer litar inte på att teknikföretag i USA och Kina hanterar deras personuppgifter ansvarsfullt.
Europas invånare sågar Kinas och USA:s teknikjättar
Förtroendet för de amerikanska och kinesiska teknikbolagen på området är uppenbart kört i botten. Hela 84 procent svarar i en ny rapport att de inte litar på att teknikföretagen i USA och Kina tar hand om deras personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt.
Mest är förtroendet rubbat för kinesiska teknikbolag. Där uppger 93 procent av européerna att de inte har förtroende för hur deras personuppgifter hanteras.
Europa sätter inhemsk teknik främst
Det är Politico European Pulse som står bakom undersökningen som omfattar sex länder i Europa – i Spanien, Tyskland, Frankrike, Italien, Polen och Belgien – och som genomfördes av Cluster17 mellan den 13 och 21 mars i år.
Undersökningen kommer i samma veva som Europa deklarerat att inhemsk teknik har prioritet. Med betoning på AI, artificiell intelligens, molnteknik, telekom och annan teknologi.
Syftet är att minska beroendet av utländska teknikjättar på området, särskilt amerikanska och kinesiska företag.
Frågan är: Kan vi slå oss för bröstet?
”Medan folk litar mer på europeiska teknikföretag, sa bara hälften av de svarande (51 procent) att de litar på inhemska teknikföretag med sina personuppgifter. Något färre svarande (45 procent) sa att de litar på sin nationella regering med sin information”, berättar Politico vidare samt att tyskar är mest skeptiska när det kommer till USA:s och Kinas teknikbolags hantering av deras personuppgifter.
Störst förtroende har de amerikanska och kinesiska teknikbolagen i Polen, där uppger 38 procent att de utgår från att deras persondata hanteras ansvarsfullt.
I Belgien har europeiska teknikföretag samtidigt störst förtroende. Ungefär sex av tio belgare hissar europeiska teknikbolag i sammanhanget.
GDPR och säkerhet styr teknikbolagen
I Europa är alla företag som behandlar personuppgifter skyldiga att dels följa EU.s integritetsregler, dels att leva upp till den allmänna dataskyddsförordningen GDPR.
Teknikföretag baserade i USA eller Kina måste också navigera i inhemska säkerhetslagar. Myndigheter kan be dem att lämna ut data – ”en risk som har väckt oro bland Europas domstolar och integritetsmyndigheter” skriver Politico.
