Europas invånare sågar Kinas och USA:s teknikjättar

Mest är förtroendet rubbat för kinesiska teknikbolag. Där uppger 93 procent av européerna att de inte har förtroende för hur deras personuppgifter hanteras.

Läs också: Meta och Google fällda för att skapa beroende – nu hotar miljardkrav från hela världen DagensPS

Europa sätter inhemsk teknik främst

Det är Politico European Pulse som står bakom undersökningen som omfattar sex länder i Europa – i Spanien, Tyskland, Frankrike, Italien, Polen och Belgien – och som genomfördes av Cluster17 mellan den 13 och 21 mars i år.

Undersökningen kommer i samma veva som Europa deklarerat att inhemsk teknik har prioritet. Med betoning på AI, artificiell intelligens, molnteknik, telekom och annan teknologi.

Syftet är att minska beroendet av utländska teknikjättar på området, särskilt amerikanska och kinesiska företag.

Läs även: En miljon svenskars uppgifter läckta – uppgifter sprids på Darknet DagensPS