Ett digitalt drama i fem akter: Allt om Twitters fall

En ny tid har tagit sin början för den berömda plattformen, och en dramatisk omdaning har nu skett. Från det enorma budet på cirka 476 miljarder kronor till den totala omvandlingen till X.
Det här är historien om hur en affär skapade en oviss framtid för en hel digital värld, där få av oss kunde föreställa oss alla de vändningar som skulle komma.
Det är en berättelse om drastiska förändringar, oväntade konfrontationer och ett oväntat beslut som visade sig ha oanade konsekvenser.
Affären som förändrade allt
I slutet av 2022 genomförde Elon Musk sitt köp av Twitter för 44 miljarder dollar, vilket inledde en tid av omfattande förändringar på plattformen, skriver Business Insider.
Initialt hade Musk försökt att dra sig ur affären och hävdade att företaget inte hade tillhandahållit tillräckligt med information om falska konton och spambots.
Elon Musk förvirrar på Twitter. E55
Twitter stämde Musk för att tvinga honom att slutföra köpet, men innan ärendet gick till domstol valde han att fullfölja förvärvet. Musk gick därefter in på Twitters huvudkontor i San Francisco, med ett handfat i famnen, och övertog officiellt företaget.
En ny era av uppsägningar och omstruktureringar
I november 2022 inleddes en massiv våg av uppsägningar. Hundratals anställda fick besked via mejl att deras roller hade påverkats av nedskärningarna.
Vissa anställda fick till och med sina mejlkonton och företagssystem avstängda samma kväll som mejlet skickades ut, skriver Aura.
Efter den första vågen av uppsägningar ställde Musk ett ultimatum till den kvarvarande personalen: antingen arbeta med “extremt hög intensitet” för att bygga “Twitter 2.0” eller acceptera ett avgångspaket motsvarande tre månaders lön.
Dessutom ska flera dussin anställda ha avskedats kvällen före Thanksgiving, trots att Musk tidigare sagt att inga fler uppsägningar skulle ske. Efter Musks övertagande har X och Musk blivit föremål för flera stämningar.
Det kan kosta Elon Musks X miljarder kronor. Dagens PS
Införandet av betaltjänster
I november 2022 tillkännagav Musk även en av de största förändringarna, införandet av Twitter Blue. Detta skulle innebära att användare skulle betala 8 dollar i månaden, motsvarande cirka 87 svenska kronor, för att få en blå verifieringssymbol.
Detta skapade snabbt förvirring då verifieringsmärket inte längre garanterade att kontot tillhörde en offentlig figur eller ett företag.
Många användare hade svårt att skilja på officiella konton och användare som bara utgav sig för att vara en känd person eller ett varumärke, skriver man på Wikipedia.
I oktober 2023 introducerade Musk två nya abonnemangsnivåer för X:s premiumtjänst. En av nivåerna skulle ha en lägre kostnad och erbjuda alla funktioner, men utan en minskning av annonser. Den andra nivån skulle vara dyrare, men helt utan annonser.
X snart en superapp: “Du ska kunna köpa pizza”. Realtid
Konfrontationer och kontroverser
I januari 2023 började Twitter att stänga sina kontor i bland annat Hongkong, Filippinerna, Mexiko och Afrika i ett försök att minska kostnaderna.
En annan kostnadsbesparing var att Musk sänkte den generösa förmånen för fertilitetsrelaterade kostnader som tidigare täckte upp till 80 000 dollar, motsvarande cirka 866 000 svenska kronor.
Beloppet halverades och är nu uppe i 40 000 dollar, motsvarande cirka 433 000 svenska kronor.
I april 2024 hamnade Musk i en konfrontation med Brasiliens högsta domstolsdomare, Alexandre de Moraes. Domaren krävde att X skulle ta bort över 100 konton som flaggats för att sprida hatpropaganda och desinformation.
Musks AI spred antisemitism och hyllade Hitler. Dagens PS
Inledningsvis gick företaget med på detta, men Musk meddelade senare att X inte skulle införa några restriktioner. De Moraes svarade genom att inleda en utredning av Musk för att ha hindrat rättvisans gång, skriver Politifact.
Samtidigt införde domaren en böter på 20 000 dollar, vilket motsvarar cirka 217 000 svenska kronor, för varje gång X återaktiverade ett konto.
Elon Musks X-bråk med Brasilien går inget vidare. Dagens PS
Namnbyte och framtiden
I juli 2023 lanserade Musk officiellt sitt nya namn på plattformen, X. Den ikoniska fågelloggan skrotades till förmån för ett monokromt X, skriver Seawindsolution.
En enorm X-skylt installerades på Twitters huvudkontor i San Francisco, men den togs bort efter tre dagar på grund av klagomål.
I mars 2025 förvärvade xAI, Musks AI-företag, X i en affär värd 80 miljarder dollar. X:s värdering angavs till 33 miljarder dollar vid tidpunkten för förvärvet.
Enligt Musk är de två företagens framtid sammankopplad, och förvärvet kommer att kombinera xAI:s avancerade AI-teknologi med X:s massiva räckvidd.
Trots kritik – X:s annonsplan har burit frukt
Elon Musks aggressiva taktik verkar ha gett resultat. Flera företag har återvänt till X efter hot om stämning, men inte alla. Elon Musks strategi att
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl.
