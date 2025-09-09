Ett digitalt drama i fem akter: Allt om Twitters fall

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

En ny era av uppsägningar och omstruktureringar

I november 2022 inleddes en massiv våg av uppsägningar. Hundratals anställda fick besked via mejl att deras roller hade påverkats av nedskärningarna.

Vissa anställda fick till och med sina mejlkonton och företagssystem avstängda samma kväll som mejlet skickades ut, skriver Aura.

Efter den första vågen av uppsägningar ställde Musk ett ultimatum till den kvarvarande personalen: antingen arbeta med “extremt hög intensitet” för att bygga “Twitter 2.0” eller acceptera ett avgångspaket motsvarande tre månaders lön.

Dessutom ska flera dussin anställda ha avskedats kvällen före Thanksgiving, trots att Musk tidigare sagt att inga fler uppsägningar skulle ske. Efter Musks övertagande har X och Musk blivit föremål för flera stämningar.

Införandet av betaltjänster

I november 2022 tillkännagav Musk även en av de största förändringarna, införandet av Twitter Blue. Detta skulle innebära att användare skulle betala 8 dollar i månaden, motsvarande cirka 87 svenska kronor, för att få en blå verifieringssymbol.

Musk har förstört symboliken med den blå verifikationen när alla kunde få den mot betalning. (Foto: Alex Shuper For Unsplash+)

Detta skapade snabbt förvirring då verifieringsmärket inte längre garanterade att kontot tillhörde en offentlig figur eller ett företag.

Många användare hade svårt att skilja på officiella konton och användare som bara utgav sig för att vara en känd person eller ett varumärke, skriver man på Wikipedia.

I oktober 2023 introducerade Musk två nya abonnemangsnivåer för X:s premiumtjänst. En av nivåerna skulle ha en lägre kostnad och erbjuda alla funktioner, men utan en minskning av annonser. Den andra nivån skulle vara dyrare, men helt utan annonser.

Konfrontationer och kontroverser

I januari 2023 började Twitter att stänga sina kontor i bland annat Hongkong, Filippinerna, Mexiko och Afrika i ett försök att minska kostnaderna.

En annan kostnadsbesparing var att Musk sänkte den generösa förmånen för fertilitetsrelaterade kostnader som tidigare täckte upp till 80 000 dollar, motsvarande cirka 866 000 svenska kronor.

Beloppet halverades och är nu uppe i 40 000 dollar, motsvarande cirka 433 000 svenska kronor.

I april 2024 hamnade Musk i en konfrontation med Brasiliens högsta domstolsdomare, Alexandre de Moraes. Domaren krävde att X skulle ta bort över 100 konton som flaggats för att sprida hatpropaganda och desinformation.

Twitter vs. X när det kommer till namn är ju kanske inte en uppgradering. (Foto: Alexander Shatov on Unsplash)

Inledningsvis gick företaget med på detta, men Musk meddelade senare att X inte skulle införa några restriktioner. De Moraes svarade genom att inleda en utredning av Musk för att ha hindrat rättvisans gång, skriver Politifact.

Samtidigt införde domaren en böter på 20 000 dollar, vilket motsvarar cirka 217 000 svenska kronor, för varje gång X återaktiverade ett konto.

Namnbyte och framtiden

I juli 2023 lanserade Musk officiellt sitt nya namn på plattformen, X. Den ikoniska fågelloggan skrotades till förmån för ett monokromt X, skriver Seawindsolution.

En enorm X-skylt installerades på Twitters huvudkontor i San Francisco, men den togs bort efter tre dagar på grund av klagomål.

I mars 2025 förvärvade xAI, Musks AI-företag, X i en affär värd 80 miljarder dollar. X:s värdering angavs till 33 miljarder dollar vid tidpunkten för förvärvet.

Enligt Musk är de två företagens framtid sammankopplad, och förvärvet kommer att kombinera xAI:s avancerade AI-teknologi med X:s massiva räckvidd.

