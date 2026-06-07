Det har nog hänt de flesta. Nätköpet blev lite för spontant eller kanske hittades varan till ett annat – och bättre – pris.
Knapp ska göra det enklare att ångra nätköp
Blev inte nätköpet som du tänkt dig? Krav på en ångerknapp ska underlätta för konsumenter med start om ett par veckor.
Det finns dock fortsatta fallgropar.
Det har nog hänt de flesta. Nätköpet blev lite för spontant eller kanske hittades varan till ett annat – och bättre – pris.
Från och med den 19 juni ska det bli lättare för konsumenter att ångra ett köp. På samma webbplats som transaktionen skedde ska det gå att ångra den genom en ångerfunktion.
Tanken bakom det här är att det ska vara lika lätt att ångra ett avtal som det är att ingå ett. Det ska finnas ett tydligt ställe på hemsidan där du beställde där du kan ångra ditt avtal, fylla i information om dig själv och vad du har beställt, säger Johanna Persson, jurist vid Konsumentverket.
Få bekräftelse
Förutom att göra processen smidigare ska kunden också få ett så kallat mottagningsbevis via sajten. Just detta är något som man hoppas ska underlätta betydligt för konsumenter, påpekar Johanna Persson.
Du har till exempel kunnat använda ett webbformulär, ibland kanske det kommer en bekräftelse på att du skickat in någonting men ibland går det bara ut som i tomma intet. Då kan inte konsumenten egentligen bevisa att personen ifråga ångrat sitt köp.
Mottagningsbeviset ska kunna erbjudas som till exempel ett mejl eller ett sms, kravet är att det kommer i någon ”varaktig” form.
Samma ångertid
När det gäller att använda sig av ”ångerknappen” är det samma tidsram som tidigare, det vill säga i 14 dagar. Förändringen bygger dock på ett EU-direktiv, vilket kan få betydelse.
Alla EU-länder berörs av den här ändringen och har en skyldighet att införa ångerfunktionen senast den 19 juni. Så länge du handlar från en aktör som är baserad i EU ska det här inte vara ett problem.
Men om du till exempel handlar från kinesiska aktörer som Shein eller Temu?
Även om man kan argumentera för att de riktar sig mot svenska konsumenter och att de då borde följa svensk eller europeisk lag så är sannolikheten att de gör det kanske inte så hög.
Konsumentverket uppmanar nu konsumenter att uppmärksamma handelsplatser som inte erbjuder ångerfunktionen.
Vi kan då gå vidare och antingen stämma bolaget i domstol och få utfärdat ett beslut om att de ska tillhandahålla en ångerfunktion. Detta kan också kopplas ihop med ett vite mot bolaget.