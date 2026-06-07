Knapp ska göra det enklare att ångra nätköp

Det har nog hänt de flesta. Nätköpet blev lite för spontant eller kanske hittades varan till ett annat – och bättre – pris.

Från och med den 19 juni ska det bli lättare för konsumenter att ångra ett köp. På samma webbplats som transaktionen skedde ska det gå att ångra den genom en ångerfunktion.

Tanken bakom det här är att det ska vara lika lätt att ångra ett avtal som det är att ingå ett. Det ska finnas ett tydligt ställe på hemsidan där du beställde där du kan ångra ditt avtal, fylla i information om dig själv och vad du har beställt, säger Johanna Persson, jurist vid Konsumentverket.

Få bekräftelse

Förutom att göra processen smidigare ska kunden också få ett så kallat mottagningsbevis via sajten. Just detta är något som man hoppas ska underlätta betydligt för konsumenter, påpekar Johanna Persson.

Du har till exempel kunnat använda ett webbformulär, ibland kanske det kommer en bekräftelse på att du skickat in någonting men ibland går det bara ut som i tomma intet. Då kan inte konsumenten egentligen bevisa att personen ifråga ångrat sitt köp.

Mottagningsbeviset ska kunna erbjudas som till exempel ett mejl eller ett sms, kravet är att det kommer i någon ”varaktig” form.