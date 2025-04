Efter protester mot EU: "Vi förstår inte kritiken"

Energi

Radioaktivt arv i Östersjön – nu har det spårats

En ny avhandling visar hur radioaktiva utsläpp kan spåras i havsbotten i Östersjön. Aktuellt inte minst mot tankarna på ny svensk kärnkraft. Avhandlingen heter ”Tracing radioactive contamination: a case study of a research facility and its surrounding marine environment” och ämnet är högaktuellt i vår nya tid. Det handlar om radioaktiva utsläpp från de senaste …