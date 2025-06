Miljardkontrakt till OpenAI från Pentagon

Många företag går in i stora digitaliseringsprojekt med höga ambitioner. Men alltför ofta faller det på bristande kontroll och förberedelser. Byte av affärssystem är en av de största investeringarna ett företag kan göra. Men det är också en process fylld av risk. I PS Studio berättar Louise Isaksson, Chief Marketing Officer på Reqtest, vad som …

Statens ökade intresse för AI inom försvar

Den amerikanska regeringen har under de senaste månaderna visat ett starkt intresse för att tillämpa AI-teknik inom försvarsindustrin och andra sektorer. I december tecknade DoD ett kontrakt värt cirka 1,05 miljarder svenska kronor med Anduril Industries Inc., ett företag som utvecklar högteknologiska fordon och system för militären.

Bara veckor dessförinnan meddelade OpenAI:s konkurrent Anthropic PBC att de samarbetar med Amazon Web Services Inc. och Palantir Technologies Inc. för att leverera sina AI-modeller till amerikanska försvars- och underrättelsetjänster.

Sam Altman, medgrundare och vd för OpenAI, har tidigare uttryckt företagets önskan att engagera sig inom nationella säkerhetsområden. Även medarbetare på OpenAI har nyligen tagit steget in i militären.

Kevin Weil, produktchef, och Bob McGrew, tidigare intäktschef, har svurits in i den amerikanska arméns reserv som överstelöjtnanter. De kommer att arbeta med den nybildade Detachment 201: Executive Innovation Corps, en specialenhet som ska ge råd till regeringen om hur AI kan användas av militären.

Utöver dessa samarbeten har OpenAI även Project Stargate, som planerar att investera cirka 5 250 miljarder svenska kronor i att bygga AI-beräkningsinfrastruktur i USA.

Försvarsdepartementets satsningar

Samtidigt som OpenAI:s avtal offentliggjordes har det amerikanska försvarsdepartementet presenterat en rad andra betydande kontrakt. Bland dessa finns ett avtal med Borsight Inc. på upp till 2,3 miljarder amerikanska dollar för att ersätta avionik i T-6A flygplan och simulatorer, som rapporterats av US Department of Defense.

Detta arbete förväntas vara klart i januari 2034. Flera andra företag, såsom American Electronic Warfare Associates Inc. och Booz Allen Hamilton, har också tilldelats stora kontrakt för tjänster som sträcker sig från forskning och utveckling till installation av trådlösa nätverk.

Detta visar på en bred satsning på modernisering och teknikutveckling inom samtliga grenar av det amerikanska försvaret, där AI-relaterade projekt utgör en allt större del av budgeten.

