Dagens PS
JUST NU:

Cyberbrott mot företag ökar under sommaren

Dagensps.se
Digitalisering & AI

Lärdomarna från Spotify gav miljoninvesteringar

Encores grundare Marcus Kohlberg och André Eriksson. Foto: Encore

Det var erfarenheterna från tiden på Spotify som fick Marcus Kohlberg och André Eriksson att satsa på sitt eget företag Encore. Nu tar de in miljoner i ny investeringsrunda.

Att bygga och skala system som Spotify Premium, med över 100 miljoner abonnenter i mer än 75 länder gav värdefulla erfarenheter. Ur det arbetet föddes Encores affärsidé.

Minskad friktion

Både Marcus Kohlberg och André Eriksson insåg under tiden Spotify hur mycket tid i företag som läggs på annat än produkten.

Därför bestämde sig de två ingenjörerna för att ta bort friktionen kring servrar, molntjänster och infrastruktur. Snart anslöt Stefan Ekerfelt, med bakgrund från Google

Het start-up med många kunder

Idag används Encores backend-utvecklingsplattform för AI-eran av bland andra Coinbase, Groupon och mer än 150 andra företag.

År 2023 fanns Encore med på Wired lista över hetaste start-ups i Stockholm. Även Business Insider har haft ögonen på företaget.

Sidoprojekt tar sikte på Loveable

Parallellt har Encore lanserat sidoprojektet Leap, en AI-tjänst som låter användare bygga mjukvara med enkla språkkommandon utan programmeringskunskaper.

Det är samma arena som svenska AI-jätten Lovable spelar i. Än så länge är Lovable i en annan liga, med en värdering på 6,6 miljarder USD. Men det ger en tydlig fingervisning om hur het marknaden för AI-driven mjukvaruutveckling är just nu.

Ny finansieringsrunda

Nu tar Encore in 66 miljoner kronor i en ny finansieringsrunda, samtidigt som ett tidigare konvertibellån på cirka 15 miljoner kronor omvandlas till aktier.

Det ger bolaget en värdering på 413 miljoner kronor – mer än en fördubbling jämfört med 162 miljoner kronor vid förra kapitalrundan 2022. Bland de större investerarna finns sannolikt schweiziska Dig Ventures.

Spotify fortsatt motor

Ekonomiskt är Encore fortfarande i en tidig fas. Omsättningen ökade till 7,5 miljoner kronor under 2025, upp från 1,7 miljoner kronor året innan, medan förlusten landade på 8,5 miljoner kronor.

Grundarnas resa från Spotifys produktorganisation till egna miljonvärderingar visar ändå hur den svenska techmiljön fortsätter mata fram nya bolag byggda på erfarenheter från landets techjätte.

Pontus Staunstrup

Skribent med lång erfarenhet inom marknadsföring, som bevakar den globala ekonomin, börs/finans samt ny teknologi.

Pontus Staunstrup

Skribent med lång erfarenhet inom marknadsföring, som bevakar den globala ekonomin, börs/finans samt ny teknologi.

Mest lästa i kategorin

Digitalisering & AI

AI-förbud sprider sig bland techjättarna – Alibaba stoppar Claude Code

03 juli 2026
Besökare samlas kring den eldrivna bilen Ford Mustang Mach-E som visas upp på bilmässan Auto China 2020 i Peking söndagen den 27 september 2020. (Foto: Ng Han Guan / TT)
Digitalisering & AI

AI klarade inte jobbet: Nu återanställer Ford ingenjörer

02 juli 2026