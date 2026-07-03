Det var erfarenheterna från tiden på Spotify som fick Marcus Kohlberg och André Eriksson att satsa på sitt eget företag Encore. Nu tar de in miljoner i ny investeringsrunda.
Lärdomarna från Spotify gav miljoninvesteringar
Att bygga och skala system som Spotify Premium, med över 100 miljoner abonnenter i mer än 75 länder gav värdefulla erfarenheter. Ur det arbetet föddes Encores affärsidé.
Minskad friktion
Både Marcus Kohlberg och André Eriksson insåg under tiden Spotify hur mycket tid i företag som läggs på annat än produkten.
Därför bestämde sig de två ingenjörerna för att ta bort friktionen kring servrar, molntjänster och infrastruktur. Snart anslöt Stefan Ekerfelt, med bakgrund från Google
Het start-up med många kunder
Idag används Encores backend-utvecklingsplattform för AI-eran av bland andra Coinbase, Groupon och mer än 150 andra företag.
År 2023 fanns Encore med på Wired lista över hetaste start-ups i Stockholm. Även Business Insider har haft ögonen på företaget.
Sidoprojekt tar sikte på Loveable
Parallellt har Encore lanserat sidoprojektet Leap, en AI-tjänst som låter användare bygga mjukvara med enkla språkkommandon utan programmeringskunskaper.
Det är samma arena som svenska AI-jätten Lovable spelar i. Än så länge är Lovable i en annan liga, med en värdering på 6,6 miljarder USD. Men det ger en tydlig fingervisning om hur het marknaden för AI-driven mjukvaruutveckling är just nu.
Ny finansieringsrunda
Nu tar Encore in 66 miljoner kronor i en ny finansieringsrunda, samtidigt som ett tidigare konvertibellån på cirka 15 miljoner kronor omvandlas till aktier.
Det ger bolaget en värdering på 413 miljoner kronor – mer än en fördubbling jämfört med 162 miljoner kronor vid förra kapitalrundan 2022. Bland de större investerarna finns sannolikt schweiziska Dig Ventures.
Spotify fortsatt motor
Ekonomiskt är Encore fortfarande i en tidig fas. Omsättningen ökade till 7,5 miljoner kronor under 2025, upp från 1,7 miljoner kronor året innan, medan förlusten landade på 8,5 miljoner kronor.
Grundarnas resa från Spotifys produktorganisation till egna miljonvärderingar visar ändå hur den svenska techmiljön fortsätter mata fram nya bolag byggda på erfarenheter från landets techjätte.