Lärdomarna från Spotify gav miljoninvesteringar

Het start-up med många kunder

Idag används Encores backend-utvecklingsplattform för AI-eran av bland andra Coinbase, Groupon och mer än 150 andra företag.

År 2023 fanns Encore med på Wired lista över hetaste start-ups i Stockholm. Även Business Insider har haft ögonen på företaget.

Sidoprojekt tar sikte på Loveable

Parallellt har Encore lanserat sidoprojektet Leap, en AI-tjänst som låter användare bygga mjukvara med enkla språkkommandon utan programmeringskunskaper.

Det är samma arena som svenska AI-jätten Lovable spelar i. Än så länge är Lovable i en annan liga, med en värdering på 6,6 miljarder USD. Men det ger en tydlig fingervisning om hur het marknaden för AI-driven mjukvaruutveckling är just nu.

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Ny finansieringsrunda

Nu tar Encore in 66 miljoner kronor i en ny finansieringsrunda, samtidigt som ett tidigare konvertibellån på cirka 15 miljoner kronor omvandlas till aktier.

Det ger bolaget en värdering på 413 miljoner kronor – mer än en fördubbling jämfört med 162 miljoner kronor vid förra kapitalrundan 2022. Bland de större investerarna finns sannolikt schweiziska Dig Ventures.

Spotify fortsatt motor

Ekonomiskt är Encore fortfarande i en tidig fas. Omsättningen ökade till 7,5 miljoner kronor under 2025, upp från 1,7 miljoner kronor året innan, medan förlusten landade på 8,5 miljoner kronor.

Grundarnas resa från Spotifys produktorganisation till egna miljonvärderingar visar ändå hur den svenska techmiljön fortsätter mata fram nya bolag byggda på erfarenheter från landets techjätte.