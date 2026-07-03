Kinesiska Alibaba förbjuder sina anställda att arbeta Anthropics kodningsverktyg Claude Code. Därmed drar ännu en av techjättarna i bromsen för medarbetarnas AI-användning.
AI-förbud sprider sig bland techjättarna – Alibaba stoppar Claude Code
Orsaken till att den kinesiska techjätten stoppar användningen är att Claude Code fått kritik för dold kod som kan identifiera Kina-kopplade användare.
Gäller alla Anthropics verktyg
Enligt Reuter ska Alibabas anställda istället hänvisas till företagets egen kodningsplattform Qoder.
Ordern hela Anthropics produktutbud. Anställda ska avinstallera samtliga Claude-modeller och agentverktyg. Alibaba har ännu inte officiellt bekräftat eller kommenterat uppgifterna.
Pågående konflikt
Bakgrunden är dubbel. Claude Code ska enligt utvecklare ha innehållit ett system som läser av användarens tidszon och kontrollerar proxyadresser mot nyckelord kopplade till kinesiska molntjänster.
Det pågår även en bredare konflikt. Anthropic har anklagat Alibaba för att ha använt tiotusentals falska konton för att kopiera Claude-modellernas kapacitet till sina egna Qwen-modeller.
Meta begränsar också Claude
Alibaba är långt ifrån ensamt om att dra i bromsen. Så sent som i juni begränsade Meta sina ingenjörer från att använda både Claude Code och OpenAIs Codex.
I det fallet handlar oron inte om spionage. Orsaken är att Meta vill skydda sin egen träningsdata. Ett internt memo säger att det finns en rädsla för att output från konkurrenternas AI-verktyg omedvetet blandas in i Metas egen träningsdata
Finansjättar agerar
I Honkong har JPMorgan infört restriktioner mot Anthropics AI-verktyg. Orsaken ska vara Anthropics licensvillkor för var modellerna får användas.
Ytterligare en finansjätte, Goldman Sachs, ska ha gått på samma linje.
Säkerhet fortfarande en oro
Att det nu kommer en ny våg av restriktioner kring AI-användning bland storföretag visar bara att de grundläggande problemet fortfarande inte har fått en lösning.
Förra vågen av förbud svepte över näringslivet 2023. Då stoppade till exempel Samsung användningen av ChatGPT. Detta efter att ingenjörer tre gånger på 20 dagar råkat klistra in konfidentiell källkod och mötesanteckningar i verktyget.
Våg av förbud
Ungefär samtidigt förbjöd Apple både ChatGPT och GitHub Copilot. Och fler följde efter: Amazon, Goldman Sachs, Verizon och Citigroup.
Sedan lugnade det ned sig ett par år, men nu är alltså förbudsivern igång igen.
Från läckor till spårning
Om grundproblemet fortfarande är oro går det ändå att se en utveckling från 2023.
Då handlade det främst om läckor av känslig affärsdata till en extern leverantörs servrar. Numera handlar det lika mycket om konkurrens om träningsdata.
I Alibabas fall blandas detta dessutom upp med misstankar om nationell säkerhet och spårning i en alltmer spänd teknikrivalitet mellan USA och Kina.