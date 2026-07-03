AI-förbud sprider sig bland techjättarna – Alibaba stoppar Claude Code

Pågående konflikt

Bakgrunden är dubbel. Claude Code ska enligt utvecklare ha innehållit ett system som läser av användarens tidszon och kontrollerar proxyadresser mot nyckelord kopplade till kinesiska molntjänster.

Det pågår även en bredare konflikt. Anthropic har anklagat Alibaba för att ha använt tiotusentals falska konton för att kopiera Claude-modellernas kapacitet till sina egna Qwen-modeller.

Meta begränsar också Claude

Alibaba är långt ifrån ensamt om att dra i bromsen. Så sent som i juni begränsade Meta sina ingenjörer från att använda både Claude Code och OpenAIs Codex.

I det fallet handlar oron inte om spionage. Orsaken är att Meta vill skydda sin egen träningsdata. Ett internt memo säger att det finns en rädsla för att output från konkurrenternas AI-verktyg omedvetet blandas in i Metas egen träningsdata

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Finansjättar agerar

I Honkong har JPMorgan infört restriktioner mot Anthropics AI-verktyg. Orsaken ska vara Anthropics licensvillkor för var modellerna får användas.

Ytterligare en finansjätte, Goldman Sachs, ska ha gått på samma linje.

Säkerhet fortfarande en oro

Att det nu kommer en ny våg av restriktioner kring AI-användning bland storföretag visar bara att de grundläggande problemet fortfarande inte har fått en lösning.

Förra vågen av förbud svepte över näringslivet 2023. Då stoppade till exempel Samsung användningen av ChatGPT. Detta efter att ingenjörer tre gånger på 20 dagar råkat klistra in konfidentiell källkod och mötesanteckningar i verktyget.

Våg av förbud

Ungefär samtidigt förbjöd Apple både ChatGPT och GitHub Copilot. Och fler följde efter: Amazon, Goldman Sachs, Verizon och Citigroup.

Sedan lugnade det ned sig ett par år, men nu är alltså förbudsivern igång igen.

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Från läckor till spårning

Om grundproblemet fortfarande är oro går det ändå att se en utveckling från 2023.

Då handlade det främst om läckor av känslig affärsdata till en extern leverantörs servrar. Numera handlar det lika mycket om konkurrens om träningsdata.

I Alibabas fall blandas detta dessutom upp med misstankar om nationell säkerhet och spårning i en alltmer spänd teknikrivalitet mellan USA och Kina.