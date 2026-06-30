Librar, det svenska AI-bolaget som skulle revolutionera bibliotek med smarta verktyg för utlåning och katalogisering, har på kort tid gått från raketkarriär till öppen grundarkonflikt. Ett namnbyte är redan klart, men vad mer kommer att hända?
Skulle revolutionera biblioteken - nu bråkar grundarna
Vad kan väl vara bättre än ett verktyg som hjälper bibliotekarier att inventera, rapportera och göra inköp snabbare? Librar föddes i huvudet på Jonathan Görtz, som hoppade av gymnasiet för att satsa allt på startupen. Satsningen verkade ge resultat, men nu rapporterar Breakit om bråk mellan grundarna.
Succé bland bibliotek
Librar togs in i det prestigefyllda acceleratorprogrammet Y Combinator i San Francisco. Man började sälja till bibliotek på båda sidor Atlanten och rapporterade om snabbt växande återkommande intäkter.
När Fondo beskriver lanseringen uppger man att verktyget redan används i nästan 300 skolor. Och att en av de mest uppskattade möjligheterna är at en bibliotekarie kan ta en bild på en hylla, varpå Librar kan identifiera böckerna och snabbt klara av inventering och rapportering.
Miljardvärdering
I en såddrunda tog Librar in cirka 70 miljoner kronor, och företaget värderades till över en miljard svenska kronor. Norrsken, kopplat till Klarna-grundaren Niklas Adalberth, gick in med runt 40 miljoner och blev största ägare. Ett naturligt val givet dess investeringsstrategi. Londonbaserade riskkapitalbolaget 20VC var också med på tåget.
Men bakom kulisserna sprack det.
VD-byte på oklara grunder
Det började med att Jonathan Görtz fick lämna VD-posten på grund av konflikter med de andra grundarna. Idag har han ingen operativ roll i bolaget han startade.
Istället klev medgrundaren Carl-Hugo Jacobsson in som ny vd. Enligt Breakit vill han dock inte uttala sig om vad som egentligen orsakade ledningsskiftet. Däremot bekräftar han att Norrsken är den största investeraren.
Förändrade visioner
När Breakit pratar med Görtz pekar han på skilda visioner för bolagets framtid som förklaring. Och han säger sig fortfarande tro starkt på teamets förmåga att bygga något stort inom biblioteksbranschen. Däremot säger han sig förstå att investerare blir oroliga när grundare hamnar i konflikt
Ny riktning för Librar?
För några dagar sedan berättade VD:n och medgrundaren Carl-Hugo Jacobsson på LinkedIn att Librar byter namn. Samt tar in sex miljoner dollar i ytterligare kapital.
Det nya namnet på företaget är Ossus, och enligt webbplatsen ska man verka för att ”Ossus builds the software that runs a modern library, with intelligence that does the busywork and leaves the judgment to librarians.” Librar lever vidare som ett undervarumärke riktat mot skolor, medan Ossus ska bli den bredare plattformen för biblioteken.
Vilket dock fortfarande lämnar frågan om vad grundarna bråkade om obesvarad.