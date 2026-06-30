Skulle revolutionera biblioteken - nu bråkar grundarna

Miljardvärdering

I en såddrunda tog Librar in cirka 70 miljoner kronor, och företaget värderades till över en miljard svenska kronor. Norrsken, kopplat till Klarna-grundaren Niklas Adalberth, gick in med runt 40 miljoner och blev största ägare. Ett naturligt val givet dess investeringsstrategi. Londonbaserade riskkapitalbolaget 20VC var också med på tåget.

Men bakom kulisserna sprack det.

VD-byte på oklara grunder

Det började med att Jonathan Görtz fick lämna VD-posten på grund av konflikter med de andra grundarna. Idag har han ingen operativ roll i bolaget han startade.

Istället klev medgrundaren Carl-Hugo Jacobsson in som ny vd. Enligt Breakit vill han dock inte uttala sig om vad som egentligen orsakade ledningsskiftet. Däremot bekräftar han att Norrsken är den största investeraren.

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Förändrade visioner

När Breakit pratar med Görtz pekar han på skilda visioner för bolagets framtid som förklaring. Och han säger sig fortfarande tro starkt på teamets förmåga att bygga något stort inom biblioteksbranschen. Däremot säger han sig förstå att investerare blir oroliga när grundare hamnar i konflikt

Ny riktning för Librar?

För några dagar sedan berättade VD:n och medgrundaren Carl-Hugo Jacobsson på LinkedIn att Librar byter namn. Samt tar in sex miljoner dollar i ytterligare kapital.

Det nya namnet på företaget är Ossus, och enligt webbplatsen ska man verka för att ”Ossus builds the software that runs a modern library, with intelligence that does the busywork and leaves the judgment to librarians.” Librar lever vidare som ett undervarumärke riktat mot skolor, medan Ossus ska bli den bredare plattformen för biblioteken.

Vilket dock fortfarande lämnar frågan om vad grundarna bråkade om obesvarad.

