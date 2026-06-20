Det började med en faktura och slutade med en bomb. Kriminella kostar 100 miljarder

Med sig hade han en påstådd kollega. Under mötet ringde duon upp en okänd person på högtalartelefon som meddelade att ärendet ”skickats till grabbarna i Stockholm”, enligt åklagare Marie Skeppstedt Törnströms åtal, som Dagens Industri först rapporterade om.

Företaget anlitade ett säkerhetsbolag. Trots att kravet bedömdes som grundlöst betalade ledningen ut 3,1 miljoner kronor.

Det hjälpte inte.

Nya krav kom. Rådgivaren sa sig ha lämnat landet och att ”grabbarna” inte var nöjda. Den 4 november 2025 placerades en termosbomb utanför kontoret i centrala Stockholm. Den detonerade aldrig på grund av tekniska problem. Men flera chefer fick hotmeddelanden till sina mobiler, signerade ”team fox”.

Rådgivaren häktades. Fyra medhjälpare greps. Samtliga har åtalats vid Stockholms tingsrätt. Ali Namdar, 21, Foxtrot-ledare och en av Europas mest eftersökta, misstänks ha beordrat bombdådet. Dom väntas den 8 juli.

Ett fall som liknar ett annat

Händelseförloppet är nästan identiskt med det som drabbade Joachim Kuylenstierna, grundare av börsnoterade Fastator, två år tidigare.

Hösten 2023 fick Kuylenstierna hotfulla Whatsapp-meddelanden med krav på 100 miljoner kronor. Personerna bakom hade enligt SVT misstänkta kopplingar till Foxtrot. När han inte betalade brandbombades en kollegas villa. Kuylenstierna lämnade både vd-posten och styrelsen. Fastator-aktien föll.

Åtta personer åtalades. Fem dömdes. Gärningsmannen fick ett år och tio månader i tingsrätten. Svea hovrätt skärpte i oktober 2025 straffet till fyra år och tio månader och omklassificerade honom till gärningsman.