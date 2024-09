Danskarna – våra nya valutaturister

Skräpdrottningen nekar – nu startar rättegången

Under tisdagen startar rättegången som rör en av Sveriges största miljöbrottshärvor. Ett unikt mål, menar åklagaren. Hon har kommit att kallas “Queen of trash” – kvinnan bakom bolaget Think Pink som i flera år hyllades som entreprenör. Tillsammans med tio andra personer anklagas hon för att ha skapat giftiga sopberg på 21 olika platser i …