Kurserna som lär dig undvika AI: nu sprids de över hela världen

Stänga av AI

Kurserna lär i praktiken ut sådant som hur man stänger av AI-sammanfattningar i mejlprogram, inaktiverar AI-genererade sökresultat och slår av automatiska skrivförslag i olika appar.

Konkreta, tekniska steg snarare än allmän kritik mot tekniken. Charlie Bailey, bibliotekarie vid South Philadelphia Library, höll en egen version efter att ha sett Cyrus material.

Återta kontrollen

Instagraminlägget som marknadsförde workshoppen fick över 2 000 gillanden, jämfört med vanliga inlägg som sällan når över tjugo.

ANNONS

”Det handlar om att stärka människors digitala kompetens och hjälpa dem återta kontrollen över om de vill använda AI-verktyg eller inte”, säger Bailey.

AI-fria klassrum

Fenomenet är inte begränsat till bibliotek. Vid Boston University höll flera lärare i februari ett symposium under rubriken ”AI-Free Classroom”, där de delade strategier för att hålla AI-verktyg borta från undervisningen.

Mönstret syns även i opinionsmätningar: andelen brittiska vuxna som anser att AI medför fler risker än fördelar har stigit från 48 till 52 procent mellan 2023 och 2026.

Växande AI-trötthet

Cyrus tror att den påtvingade AI:n kan bli ”droppen som får bägaren att rinna över” i en växande AI-trötthet .

En känsla av att techbolagen fått ett orimligt stort inflytande över hur människor faktiskt vill använda sina egna verktyg.

Medvetet val

Samtidigt är bilden inte svartvit. Flera av bibliotekarierna själva betonar att workshopparna inte handlar om att avfärda AI helt, utan om att ge människor ett medvetet val.

ANNONS

Cyrus egen kurs beskrivs som en genomgång av både för- och nackdelar innan de tekniska stegen för att stänga av funktionerna presenteras.

Orealistiskt att undvika AI helt

Samma balansgång syns i den brittiska undersökningen. Forskarna bakom den varnar för att ett fullständigt undvikande sällan är realistiskt, eftersom tekniken redan är inbyggt i bakgrundssystem som de flesta aldrig ser eller aktivt väljer bort.

Att förstå hur tekniken fungerar, och när den faktiskt tillför något, framstår därför som minst lika viktigt som att kunna stänga av den. Särskilt i takt med att AI-kompetens i allt högre grad efterfrågas i arbetslivet.