Med allt fler AI-funktioner i telefoner, mejlprogram och sökmotorer ökar efterfrågan på motsatsen: kurser i hur man stänger av dem. Bibliotek i USA rapporterar om fullsatta ”Avoiding AI”-workshops. Trenden speglar ett växande missnöje med en teknik som upplevs som påtvingad, inte vald.
Kurserna som lär dig undvika AI: nu sprids de över hela världen
Hannah Cyrus, bibliotekarie vid Bangor Public Library i Maine, fick allt fler frågor av besökare om hur man stänger av AI-funktioner i mejl och andra tjänster. ”Varför försöker den skriva mina mejl åt mig? Varför försöker den sammanfatta ett mejl på en enda mening som jag lätt kan läsa själv?”.
Det fick henne att skriva en vetenskaplig artikel med konkreta strategier för att ”förstå och göra motstånd mot exploatering från digital teknik” samt sedan hålla sin egen workshop.
Rusning efter kursmaterial
Kursen blev en omedelbar succé. Medan hennes vanliga kurser lockar ett tiotal deltagare fick hon täcka platserna till 30 personer och öppna en väntelista, plus ytterligare 40 som följde via Zoom.
Efter att artikeln publicerats hörde dussintals bibliotekarier världen över av sig för att få hennes kursmaterial.
Stänga av AI
Kurserna lär i praktiken ut sådant som hur man stänger av AI-sammanfattningar i mejlprogram, inaktiverar AI-genererade sökresultat och slår av automatiska skrivförslag i olika appar.
Konkreta, tekniska steg snarare än allmän kritik mot tekniken. Charlie Bailey, bibliotekarie vid South Philadelphia Library, höll en egen version efter att ha sett Cyrus material.
Återta kontrollen
Instagraminlägget som marknadsförde workshoppen fick över 2 000 gillanden, jämfört med vanliga inlägg som sällan når över tjugo.
”Det handlar om att stärka människors digitala kompetens och hjälpa dem återta kontrollen över om de vill använda AI-verktyg eller inte”, säger Bailey.
AI-fria klassrum
Fenomenet är inte begränsat till bibliotek. Vid Boston University höll flera lärare i februari ett symposium under rubriken ”AI-Free Classroom”, där de delade strategier för att hålla AI-verktyg borta från undervisningen.
Mönstret syns även i opinionsmätningar: andelen brittiska vuxna som anser att AI medför fler risker än fördelar har stigit från 48 till 52 procent mellan 2023 och 2026.
Växande AI-trötthet
Cyrus tror att den påtvingade AI:n kan bli ”droppen som får bägaren att rinna över” i en växande AI-trötthet .
En känsla av att techbolagen fått ett orimligt stort inflytande över hur människor faktiskt vill använda sina egna verktyg.
Medvetet val
Samtidigt är bilden inte svartvit. Flera av bibliotekarierna själva betonar att workshopparna inte handlar om att avfärda AI helt, utan om att ge människor ett medvetet val.
Cyrus egen kurs beskrivs som en genomgång av både för- och nackdelar innan de tekniska stegen för att stänga av funktionerna presenteras.
Orealistiskt att undvika AI helt
Samma balansgång syns i den brittiska undersökningen. Forskarna bakom den varnar för att ett fullständigt undvikande sällan är realistiskt, eftersom tekniken redan är inbyggt i bakgrundssystem som de flesta aldrig ser eller aktivt väljer bort.
Att förstå hur tekniken fungerar, och när den faktiskt tillför något, framstår därför som minst lika viktigt som att kunna stänga av den. Särskilt i takt med att AI-kompetens i allt högre grad efterfrågas i arbetslivet.