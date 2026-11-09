BMW skriver batteriavtal med Samsung och LG

Samsung blir ny batterileverantör till BMW i Europa, medan LG kommer att bli en framtida leverantör till BMW:s produktion i USA.

BMW använder sedan tidigare batterier från kinesiska CATL och EVE Energy i sin europeiska produktion.

De nya underleverantörerna får BMW-avtalen inför BMW:s satsning på ökad produktion av vad de kallar för sjätte generationens högvoltsbatterier, för att kunna göra batteridrivna varianter av SUV-modeller som IX3.

Redan förra veckan meddelade BMW – med batteriproduktion i Tyskland, Kina, Ungern, Mexiko och USA – att man snabbar på utfasningen av äldre batterimodeller.