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BMW skriver batteriavtal med Samsung och LG

BMW tar in sydkoreanska batteritillverkare i sitt nät av underleverantörer. Arkivbild.
BMW tar in sydkoreanska batteritillverkare i sitt nät av underleverantörer. Foto: Pontus Lundahl/TT
Samsung blir ny batterileverantör till BMW i Europa, medan LG kommer att bli en framtida leverantör till BMW:s produktion i USA.

Den tyska biltillverkaren BMW lägger till de sydkoreanska batteritillverkarna Samsung SDI och LG Energy Solution som leverantörer av batterier till sin elbilsproduktion i USA och Europa.

Samsung blir ny batterileverantör till BMW i Europa, medan LG kommer att bli en framtida leverantör till BMW:s produktion i USA.

BMW använder sedan tidigare batterier från kinesiska CATL och EVE Energy i sin europeiska produktion.

De nya underleverantörerna får BMW-avtalen inför BMW:s satsning på ökad produktion av vad de kallar för sjätte generationens högvoltsbatterier, för att kunna göra batteridrivna varianter av SUV-modeller som IX3.

Redan förra veckan meddelade BMW – med batteriproduktion i Tyskland, Kina, Ungern, Mexiko och USA – att man snabbar på utfasningen av äldre batterimodeller.

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