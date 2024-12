Besvikna – gick back på Black Week

Fel pris, fel tid – konkursdomare stoppar köp av Infowars

En konkursdomare i Texas stoppar The Onions köp av Infowars. Bakgrunden är föräldrar som stämt webbens utgivare efter en skolskjutning. Konkursdomaren vid Southern district of Texas domstol, Christopher Lopez, säger att auktionen där The Onions köpte Alex Jones Infowars var ”felaktig” och att han känner ”obehag” över auktionen. ”Ingen kan känna sig bekväm med resultatet …