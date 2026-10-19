En våg av stölder av fartkameror går genom Sverige. Det handlar om ett 30-tal stölder hittills och en kostnad på nio miljoner kronor.
30 fartkameror stulna: Polisen larmar om ny stöldvåg
Polisen i Gästrikland varnar nu hos Sveriges radio för en ny stöldvåg som sveper över landet, möjligen dessutom i olagligt hög hastighet.
Det handlar nämligen om fartkameror och enligt polisen kan man ”inte utesluta” att en stöldliga ligger bakom stöldvågen.
På sistone har polisen i Sverige sett ett 30-tal fall av kamerastölder – i Uppland och Stockholm – och i måndags sågades en fartkamerastolpe i Älvkarleby av.
Kamerorna är, påpekar man, viktiga för trafiksäkerheten och varje stölder för mig sig kostnader på cirka 300 000 kronor.
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”Liknande tillvägagångssätt”
I Uppsala län har fem trafiksäkerhetskameror stulits i länet den senaste veckan, rapporterar Sveriges radio.
Polisen där utreder nu om stölderna längs vägarna i Östhammar och Skyttorp hör ihop med den aktuella stöldvågen.
Fem trafiksäkerhetskameror har stulits i länet den senaste veckan. Något som väntas kosta flera miljoner kronor att återställa.
Enligt Trafikverket kostar varje kamera omkring 300 000 kronor. Samtidigt utreder polisen om stölderna längs med vägarna i Östhammar och Skyttorp hör ihop med en ny stöldvåg.
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Låg kvar på marken
Söndag kväll larmade polisen om att en fartkamera låg på marken intill riksväg 76 i Furuvik i Gävle kommun.
Polisen säger att stölden verkar ha blivit avbruten eftersom kameran satt kvar på stolpen, vilken var avsågad.
16 av stölderna i den aktuella vågen har skett i Uppland och Stockholms-regionen och man ser ett tydligt mönster, bland annat i att stölder sker helger och sena kvällar.
”Man kapar av stolparna nedtill, brukar en del våld för att ta sig in i skåpen och skär loss kameran”, säger polisens presstalesperson Magnus Jansson Klarin hos UNT.
Den stora frågan är – naturligtvis – varför stölderna sker. Det erkänner även polisen.
”Det är klart att det är en lite udda stöld att ta just fartkameror med tanke på att det inte är en vanlig systemkamera som man kan använda hemma”, konstaterar Jansson Klarin.
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2022 stals 160 kameror
Polisen påpekar att brotten påminner om stöldvågen 2022 då närmare 160 fartkameror försvann, främst från Uppland och Stockholms-regionen.
Till slut dömdes sex personer i ett ungdomsgäng från Norrtälje för att ha legat bakom ett 20-tal av stölderna.
En annan uppmärksammad händelse kring fartkameror inträffade på Götgatan i Stockholm för någon vecka sedan.
En youtuber, Fabian Svorono, som tröttnat på cyklister i för hög fart satte upp en ”cykelfartkamera” som lurade många.
”Jag cyklar varje dag och på vissa gator upplever jag det som att folk tror det är Tour de France. Så jag undrade vad som skulle hända om man satte upp en till synes riktig fartkamera, om folk skulle bromsa in eller bara blåsa förbi”, säger Svorono hos Mitti.
”Förvånansvärt många trodde den var äkta”, berättar han – men nej, den blev i alla fall inte stulen.
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