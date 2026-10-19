30 fartkameror stulna: Polisen larmar om ny stöldvåg

Låg kvar på marken

Söndag kväll larmade polisen om att en fartkamera låg på marken intill riksväg 76 i Furuvik i Gävle kommun.

Polisen säger att stölden verkar ha blivit avbruten eftersom kameran satt kvar på stolpen, vilken var avsågad.

16 av stölderna i den aktuella vågen har skett i Uppland och Stockholms-regionen och man ser ett tydligt mönster, bland annat i att stölder sker helger och sena kvällar.

”Man kapar av stolparna nedtill, brukar en del våld för att ta sig in i skåpen och skär loss kameran”, säger polisens presstalesperson Magnus Jansson Klarin hos UNT.

Den stora frågan är – naturligtvis – varför stölderna sker. Det erkänner även polisen.

”Det är klart att det är en lite udda stöld att ta just fartkameror med tanke på att det inte är en vanlig systemkamera som man kan använda hemma”, konstaterar Jansson Klarin.

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Polisen ser ett mönster i de stölder av fartkameror som rapporteras. De sker sena kvällar och helger. Hittills har ett 30-tal kameror stulits. (Foto: Stina Stjernkvist /TT)

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2022 stals 160 kameror

Polisen påpekar att brotten påminner om stöldvågen 2022 då närmare 160 fartkameror försvann, främst från Uppland och Stockholms-regionen.

Till slut dömdes sex personer i ett ungdomsgäng från Norrtälje för att ha legat bakom ett 20-tal av stölderna.

En annan uppmärksammad händelse kring fartkameror inträffade på Götgatan i Stockholm för någon vecka sedan.

En youtuber, Fabian Svorono, som tröttnat på cyklister i för hög fart satte upp en ”cykelfartkamera” som lurade många.

”Jag cyklar varje dag och på vissa gator upplever jag det som att folk tror det är Tour de France. Så jag undrade vad som skulle hända om man satte upp en till synes riktig fartkamera, om folk skulle bromsa in eller bara blåsa förbi”, säger Svorono hos Mitti.

”Förvånansvärt många trodde den var äkta”, berättar han – men nej, den blev i alla fall inte stulen.

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