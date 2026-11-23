Ett automatiskt mejl avslöjade vilka anställda som skulle lämna storbanken NAB. Beskeden skulle egentligen ha lämnats personligen senare under veckan. Nu ber banken om ursäkt för misstaget.
Banken mejlade fel – anställda fick veta att de var uppsagda: "Beklagar"
På måndagsmorgonen fick flera anställda på australiska storbanken National Australia Bank (NAB) ett mejl om att deras tillgång till bankens datasystem skulle stängas av den 2 december.
Det var bara det att de ännu inte hade fått veta om de skulle få behålla sina jobb.
Banken planerar att göra sig av med upp till 2 500 anställda och hade därför gett personalen möjlighet att ansöka om frivillig avgång mot ersättning. Enligt Reuters skulle de egentligen få besked vid personliga möten med sina chefer senare under veckan.
Läs även: Lön över 100 000 kronor i månaden – datacentren jagar elektriker. Dagens PS
”Känns hjärtlöst”
En av medarbetarna, som arbetat på banken i 22 år, reagerade på hur beskedet hade lämnats.
”Är det bara jag, eller känns det hjärtlöst att öppna mejlen i morse och hitta ett automatiskt meddelande om att min tillgång till systemen ska stängas av den 2 december?”, skrev personen på bankens interna plattform, vilken Australian Financial Review tagit del av.
Medarbetaren tyckte att banken borde ha lämnat beskedet personligen, med större hänsyn till de anställda.
Efter mejltabben bad banken om ursäkt och tidigarelagde samtalen med de berörda.
”Vi beklagar verkligen att detta hände och att det kan vara både upprörande och oroande att få ett automatiskt mejl på det här sättet”, skriver banken i ett uttalande.
Banken undersöker fortfarande hur mejlen kunde skickas ut för tidigt.
Tusentals tvingas söka om sina jobb
NAB ska göra sig av med upp till 2 500 anställda, motsvarande omkring sex procent av personalstyrkan.
Redan i oktober berättade ABC News hur hela arbetsgrupper hade tvingats söka om sina jobb. Anställda som arbetat tillsammans i flera år fick plötsligt konkurrera med varandra om ett mindre antal tjänster.
Flera medarbetare berättade också om oron för att deras arbetsuppgifter skulle flyttas till Indien och Vietnam eller tas över av AI.
Enligt en intern plan som ABC News granskat skulle andelen Australienbaserade medarbetare i en av bankens teknikgrupper minska från 53 till 40 procent. Samtidigt skulle fler anställas i Indien och Vietnam.
Banken har hänvisat till snabb teknisk utveckling i samband med omorganisationen, men har inte uttryckligen sagt att AI ligger bakom uppsägningarna.
Konkurrenten gjorde samma misstag
Förra året råkade konkurrenten ANZ avslöja planerade uppsägningar på nästan samma sätt.
I augusti 2025 fick en grupp chefer automatiska mejl om att deras anställningar skulle avslutas, innan de hade informerats om att deras jobb var hotade.
ANZ:s vd Nuno Matos beskrev senare hanteringen som oförsvarlig.
Hos NAB har ledningen också fått kritik för tidpunkten för nedskärningarna. Från början skulle omkring 1 500 anställda lämna banken före jul.
Efter protester ändrade banken planerna. Enligt Australian Financial Review har de flesta av dessa medarbetare nu fått möjlighet att stanna till slutet av januari.
Läs också: Dokumentet ger andra makt över dina pengar – 17 procent ratar familjen. Dagens PS