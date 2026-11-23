Det var bara det att de ännu inte hade fått veta om de skulle få behålla sina jobb.

Banken planerar att göra sig av med upp till 2 500 anställda och hade därför gett personalen möjlighet att ansöka om frivillig avgång mot ersättning. Enligt Reuters skulle de egentligen få besked vid personliga möten med sina chefer senare under veckan.

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”Känns hjärtlöst”

En av medarbetarna, som arbetat på banken i 22 år, reagerade på hur beskedet hade lämnats.

”Är det bara jag, eller känns det hjärtlöst att öppna mejlen i morse och hitta ett automatiskt meddelande om att min tillgång till systemen ska stängas av den 2 december?”, skrev personen på bankens interna plattform, vilken Australian Financial Review tagit del av.

Medarbetaren tyckte att banken borde ha lämnat beskedet personligen, med större hänsyn till de anställda.

Efter mejltabben bad banken om ursäkt och tidigarelagde samtalen med de berörda.

”Vi beklagar verkligen att detta hände och att det kan vara både upprörande och oroande att få ett automatiskt mejl på det här sättet”, skriver banken i ett uttalande.

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Banken undersöker fortfarande hur mejlen kunde skickas ut för tidigt.