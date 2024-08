Abba-låten som ledde till konkurs

Börs & Finans

Starbucks aktie rusar på börsen efter att vd byts ut

Ny vd värvas in till Starbucks – då rusar aktien omedelbart lika mycket som den fallit under den sparkade vd:ns tid på stolen. Kaffekedjan Starbucks sparkar sin vd Laxman Narasimhan och ersätter honom med Chipotles vd Brian Niccol, som tillträder den 9 september. Starbucks CFO Rachel Ruggeri kliver in som tillförordnad vd tills Brian Niccol …