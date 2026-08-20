14 procent högre lön i krav – så mycket kostar det att slippa konflikt med kollegan

Människor kan vara beredda att tacka nej till möjligheter som kan ge dem stora vinster – bara för att slippa hamna i konflikt med andra.

Det visar en omfattande studie från Columbia Business School i New York, där forskare undersökte hur människor agerar i så kallade nollsummespel. Det är situationer där den enes framgång direkt sker på bekostnad av någon annan.

Forskarna kallar beteendet för ”zero-sum aversion” – en motvilja mot nollsummesituationer.

Forskarna genomförde 13 studier med deltagare från flera olika grupper. Experimenten omfattade bland annat förhandlingar, ekonomiska spel, företagsbeslut, prestationsbedömningar och jobbansökningar.

Större ersättning

Resultatet var tydligt – människor tenderade att undvika situationer där deras egen framgång var kopplad till någon annans förlust. Forskningen visar att människor faktiskt kan ha en tydlig motvilja mot konflikter och konkurrens – så stark att de kräver omkring 14 procent mer i ersättning för att delta i situationer där den egna vinsten sker på någon annans bekostnad, enligt franska TDN.

Det innebär att deltagarna i genomsnitt ville ha cirka 14 procent högre lön för jobbet där deras prestation skulle bedömas mot kollegornas.

Men det viktiga är varför

Forskarna menar inte att deltagarna bara ville ha mer pengar för att jobbet var konkurrensutsatt. Studien pekar på rädsla för konflikt som en viktig mekanism.

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Deltagarna trodde att ett system där medarbetarna konkurrerar om begränsade belöningar skulle skapa mer spänning, konflikter och osämja mellan kollegor. Det gjorde den typen av arbetsplats mindre attraktiv.

Konflikter från det förflutna

Även tidigare erfarenheter kan spela in.

Personer som har vuxit upp i miljöer där det förekommit mycket aggressivitet eller våld kan utveckla en stark motvilja mot konflikter. Om konflikter tidigare har inneburit hot eller känslomässig smärta kan kroppen och hjärnan reagera på en ny konflikt som om den vore farlig.

Då kan tystnaden bli ett sätt att skydda sig, enligt National Library of Medicine.

Det finns därför en intressant koppling mellan de två perspektiven.

Å ena sidan visar forskningen om nollsummespel att människor kan undvika konkurrens eftersom de ogillar situationer där deras egen framgång sker på någon annans bekostnad.

Å andra sidan visar psykologin kring konflikträdsla att vissa människor kan undvika konfrontationer eftersom de förknippar dem med avvisande, skam, smärta eller förlust.