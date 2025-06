Småbolagsfondernas revansch: Därför går de bättre än börsen

Den bästa svenska småbolagsfonden är upp över 50 procent, mer än dubbelt så bra som Stockholmsbörsens index under samma tid.

Slår både Sverige- och globalfonder

I en stor genomgång som Avanza gjorde för åren 1998 till 2023 så var småbolagsfonder överlägset den fondkategori som gått starkast.

Fondtypen var upp 1 678 procent på 25 år, med en årlig avkastningen på 12 procent.

Som jämförelse var Sverigefonder under samma period plus 1 070 på 25 år (9 procent) och Globalfonder, plus 483 procent (7 procent). Men under 2023 och 2024 var det lite av upp-och-ned vända världen.

Alla ville in i globalfonder och stora stabila bolag favoriserades framför tillväxt och småbolag.