Jättefond går plus för första gången på tre år

Softbanks flaggskepp Vision Fund gick plus 724 miljarder yen, motsvarande 50 miljarder kronor, under räkenskapsåret som slutade i mars. Det är första gången på tre år som fonden går plus, rapporterar CNBC.

Softbank som helhet gjorde dock en förlust på 227,6 miljarder yen, motsvarande 15,8 miljarder kronor.

350 miljarder back i fjol

Vision Fund är Softbanks grundare Masayoshi Sons storsatsning på teknikbolag. Sedan 2021 har fonden dragits med stora förluster, i fjol var förlusten nära 350 miljarder kronor.

Bland de saker som fått fonden att vända till plus är att den kinesiska TikTok-ägaren Bytedance och det amerikanska matleveransbolaget Doordash gjort comeback gällande aktiepriset.

Fiasko med WeWork

Andra investeringar har dock gått på pumpen, som satsningen på det kinesiska taxibolaget DiDi och amerikanska kontorsdelningsföretaget WeWork som just nu genom går ett konkursförfarande.

I fjol sa Masayoshi Son att Vision Fund skulle gå över från “defensivt” till “offensivt” läge och börja göra nya investeringar. Softbank växte till ett av Japans största företag genom tidiga satsningar på bolag som idag är techjättar, som kinesiska Alibaba.

