Binance i rätten – flera fall mot kryptoföretag

Kryptovalutor

Fake news drev upp bitcoin – lyckoruset kortvarigt

Nyheten om att SEC hade godkänt en bitcoin-ETF togs emot väl av kryptovärlden. Problemet var bara att nyheten inte stämde. Den amerikanska myndigheten US Securities and Exchange Commission, SEC, har avvisat flera ansökningar under de senaste åren. På sistone har det lutat mot att SEC kan godkänna en spotbitcoin-ETF, vilket kan öppna marknaden för miljoner …