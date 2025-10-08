Vargekonomi: dyr symbolik eller smart riskreduktion?

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Stängsel bättre än jakt

Vad fungerar? Rovdjursavvisande stängsel (RAS). När stängslen är korrekt uppsatta faller angreppsrisken markant (upp till 16 gånger enligt Viltskadecenter). När de brister handlar det ofta om hörn, grindar eller markkontakt – driftfrågor, inte ideologi.

Med dagens ersättningsnivåer på 50–60 kronor per meter kan 338 miljoner finansiera över 5 600 kilometer nytt RAS i prioriterade kluster, inklusive röjning och uppföljning. Det är CAPEX som ger omedelbar effekt där skadorna faktiskt uppstår.

Jakt kan kanske motiveras i vissa situationer, men som huvudspår är den ett dyrt sätt att jaga osäkerhet. När nyckeldjur tas bort ökar risken att flockar bryts upp och yngre individer söker ”lättare” byten – exakt de angrepp politiken vill minska.

För den som planerar risk vet man: fel kalibrering ger ofta sämre utfall regionalt.

Två risker med dagens linje

Lägg till två affärs- och legitimitetsrisker. För det första EU-rätten: en neddriven stam och sänkt referensvärde höjer risken för överträdelseärenden, tillfälliga stopp och sanktionskostnader.

För det andra klimat och etik: planerna innefattar beredskap för att flytta ”genetiskt viktiga” vargar – ofta med helikopter. Det är svårt att förena med klimatmål och bygger knappast långsiktig acceptans.

Fyra förslag för att hantera Sveriges varg

Vad vore ett bättre case? Styr pengarna till verifierad riskreduktion:

• Skala upp RAS där incidenttätheten är hög. Finansiera montage, röjning och rådgivning – och säkerställ kvalitetskontroll i fält.

• Villkora ersättning med korrekt uppsatt och underhållet RAS samt uppföljning av brister.

• Samordna data mellan länen. Följ KPI:er som ”angrepp per 100 km RAS” och andel anläggningar i full drift.

• Avstå helikopterflytt, kostnads- och utsläppsdrivande med svag nytta.

Kontentan för skattebetalarna är: vill vi minska kostnader och konflikter ska vi köpa åtgärder som minskar risk snabbt och förutsägbart. Nu föreslås i stället hundratals miljoner för dyr symbolik, medan beprövade skydd löses med småpengar.

Byt spår: lägg första kronan där skadorna uppstår. Lägg pengarna där de gör störst skillnad.