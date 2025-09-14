Kivras kommunikationsfiasko ger skrämmande signaler

Du loggar in på datorn och istället för att mötas av Windows- eller Apple-loggan så dyker ett hotfullt meddelande upp på skärmen. ”Vi har tagit kontroll över din dator och dina filer. Betala oss en lösensumma så låser vi upp dem åt dig.”

De åsikter och analyser som framförs i artikeln är författarens egna och delas inte nödvändigtvis av redaktionen.

Det här är en av de mest lönsamma intäktskällorna för den globala cyberbrottsligheten, och flera svenska storföretag och organisationer, från Coop till Svenska Kyrkan, har drabbats de senaste åren. Hur många miljarder som brottslingar drar in på desperata offer varje år är höljt i dunkel eftersom de allra flesta attackerna aldrig anmäls och offentliggörs.

Och tydligen har ransomware-attackernas modus operandi även börjat inspirera aktörer utanför de rent kriminella kretsarna.

Om debattören: Mattias Källman jobbar med kommunikation och är ansvarig för tech-PR på Burson Sverige.

Marknadsledare med sex miljoner användare

Att säga att Kivra är ledande på marknaden för digitala brevlådor är nästan en underdrift. Med sex miljoner svenska användare är de så nära förknippade med att göra vår hantering av räkningar, inköpskvitton, försäkringar och samhällsinformation digital att många betraktar dem som en del av samhällsapparaten snarare än ett kommersiellt företag.

Under hela 2020-talet har våra myndigheter, banker, försäkringsbolag och tjänsteleverantörer aktivt försökt förmå oss att flytta över vår kommunikation till Kivra istället för att kommunicera via papper. Det är utmärkt på många sätt, men det bygger också på en grundläggande förutsättning om ömsesidigt förtroende: att vi vet att våra viktigaste dokument är i trygga händer där.

Under de senaste veckorna, rapporterar Expressen, har flera tusen av bolagets kunder när de loggat in mötts av en popup-ruta som meddelar dem att Kivra kommer att börja radera dokument som är äldre än 30 dagar – om man inte väljer att betala en avgift på 9 kronor per månad.

Nu är det här förstås inte sant, ännu. Kivras kommunikationschef förklarar i Expressens artikel att popup-rutan är ”ett test där vi utforskar om användare är villiga att betala för en del av Kivra. Testerna gör det möjligt för oss att samla in värdefull feedback…”

Jag har inte fått popup-rutan själv, men här är lite feedback ändå, i all välmening.