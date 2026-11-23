Jag var med och byggde Google Meet och tekniken WebRTC, som gör att du kan ringa videosamtal direkt i webbläsaren och som används av många video- och AI-agentlösningar runt om i världen. Imponerande eller hur? Faktum är att det tog 30 år innan det tog fart och det finns en hel del att lära sig av det.
Det tog mig 30 år att lyckas. Gör inte om mina misstag
När jag var med och startade videobolaget Marratech var jag övertygad om att genombrottet för videomöten låg runt hörnet. Efter 11 september 2001 slutar folk att flyga, tänkte jag. Det gjorde de inte.
Under finanskrisen 2008 drogs alla resebudgetar in. Nu måste det hända, tänkte jag. Det hände ingenting. Svininfluensan 2009? Samma sak. En gång stoppades en affär på grund av att några chefer hos kunden var rädda om sina bonuspoäng hos flygbolagen. Att resa jorden runt och bo på hotell var en livsstil för dem.
Det krävdes en pandemi, med stängda flygplatser och polis som patrullerade gatorna i stora delar av världen, för att videomötet skulle slå igenom på riktigt. Användningen av det som idag heter Google Meet var 30 gånger högre i april 2020, jämfört med januari samma år. 3 miljoner nya användare tillkom varje dag och totalt hade tjänsten över 100 miljoner mötesdeltagare per dag.
Tekniken var aldrig problemet
Mitt misstag var att tro att allt handlade om tekniken. Det gjorde det inte. Videomöten krävde att folk ändrade hur de jobbade. Och allt som kräver ett nytt beteende tar lång tid. Oftast händer det inte förrän något utifrån tvingar fram förändringen, i det här fallet en pandemi.
Jag var inte ensam om att missa det här. AT&T visade sin bildtelefon 1964 och räknade med en miljon abonnenter till 1980. De fick bara några hundra. Volvo satte trepunktsbältet i bilarna 1959, men i mitten av 60-talet användes det bara av var fjärde bilist. Det krävdes en lag som infördes 1975.
Jämför det med Swish och ChatGPT. Swish fick åtta miljoner användare på under tio år, ChatGPT fick 100 miljoner på två månader! Ingen av dessa tjänster kräver något nytt av oss. Du betalar tillbaka en kompis som du alltid gjort. Du skriver en fråga i en ruta, som du gjort i Google i 30 år.
Därför ställer jag alltid samma fråga när jag tittar på ett nytt bolag: kräver det här att människor ändrar sitt beteende? Om svaret är ja, då blinkar kontrollen… rött.
Varje nytt verktyg blev ytterligare en inkorg
Tänk på vad vi har fått på jobbet de senaste 30 åren. Mejl. Chatt. Delade dokument. Videomöten. Sociala medier. På din laptop, i mobilen. En version för ditt privatliv, en för jobbet. Varje verktyg var ett framsteg, men varje verktyg blev också ett nytt ställe att hålla koll på. En inkorg till. Hur många inkorgar har vi egentligen nu för tiden?
Och nu gör många samma sak med AI. Att ställa en fråga i en ruta var lätt, det kunde vi redan. Men sen kom resten: en sidopanel som kastar förslag på dig medan du skriver (Hej Clippy!), en ny portal att logga in i, en lista med AI-förslag att gå igenom. Inkorg nummer femtioelva? Den AI-tjänsten kommer att ta tid att slå igenom.
Nu kommer agenterna
Det är därför jag tror så mycket på agenter. För första gången har vi en teknik som kan ändra hur jobbet blir gjort, utan att det krävs att människor ändrar hur de jobbar.
En bra agent beter sig som en kollega. Den finns där du redan är, i mejlen eller i Slack. Du ber den om något precis som du ber en kollega.
Den gör jobbet i bakgrunden och säger till när den är klar.
Vi ser det hos oss på Disruptive Ventures. Vår mötesagent sitter med i mötena och skriver ner vad vi bestämmer och vem som ska göra vad. Ingen har behövt lära sig något nytt.
Tänk på spamfiltret. Ingen bestämde sig för att börja använda det. Det bara fungerade, i bakgrunden, och i dag kan ingen tänka sig mejl utan.
Men många som utvecklar agenter idag går tyvärr åt fel håll just här. En agent med en egen dashboard, egen inloggning och egen kö med saker som först ska godkännas är ingen kollega. Det är en inkorg med AI-stämpel. Vi har själva gått i den fällan.
Så till alla som bygger AI-bolag, och till alla som köper AI: ställ en enda fråga. Måste användaren gå till lösningen, eller kommer den till användaren? Är svaret det första har du kanske 30 år framför dig med att försöka övertyga alla om hur suverän din lösning är.
Jag har redan gjort den resan. Den tog tid!
Serge Lachapelle
CTO och partner, Disruptive Ventures.
Var med och byggde Google Meet och WebRTC på Google.