Varje nytt verktyg blev ytterligare en inkorg

Tänk på vad vi har fått på jobbet de senaste 30 åren. Mejl. Chatt. Delade dokument. Videomöten. Sociala medier. På din laptop, i mobilen. En version för ditt privatliv, en för jobbet. Varje verktyg var ett framsteg, men varje verktyg blev också ett nytt ställe att hålla koll på. En inkorg till. Hur många inkorgar har vi egentligen nu för tiden?

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Och nu gör många samma sak med AI. Att ställa en fråga i en ruta var lätt, det kunde vi redan. Men sen kom resten: en sidopanel som kastar förslag på dig medan du skriver (Hej Clippy!), en ny portal att logga in i, en lista med AI-förslag att gå igenom. Inkorg nummer femtioelva? Den AI-tjänsten kommer att ta tid att slå igenom.

Nu kommer agenterna

Det är därför jag tror så mycket på agenter. För första gången har vi en teknik som kan ändra hur jobbet blir gjort, utan att det krävs att människor ändrar hur de jobbar.

En bra agent beter sig som en kollega. Den finns där du redan är, i mejlen eller i Slack. Du ber den om något precis som du ber en kollega.

Den gör jobbet i bakgrunden och säger till när den är klar.

Vi ser det hos oss på Disruptive Ventures. Vår mötesagent sitter med i mötena och skriver ner vad vi bestämmer och vem som ska göra vad. Ingen har behövt lära sig något nytt.

Tänk på spamfiltret. Ingen bestämde sig för att börja använda det. Det bara fungerade, i bakgrunden, och i dag kan ingen tänka sig mejl utan.

Men många som utvecklar agenter idag går tyvärr åt fel håll just här. En agent med en egen dashboard, egen inloggning och egen kö med saker som först ska godkännas är ingen kollega. Det är en inkorg med AI-stämpel. Vi har själva gått i den fällan.

Så till alla som bygger AI-bolag, och till alla som köper AI: ställ en enda fråga. Måste användaren gå till lösningen, eller kommer den till användaren? Är svaret det första har du kanske 30 år framför dig med att försöka övertyga alla om hur suverän din lösning är.

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Jag har redan gjort den resan. Den tog tid!

Serge Lachapelle

CTO och partner, Disruptive Ventures.

Var med och byggde Google Meet och WebRTC på Google.