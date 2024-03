Ny klimatstudie: Tiden rinner ut när isarna smälter

Får färre sekunder

Tidigare gick det i motsatt riktning, då jorden fick fler, så kallade “skottsekunder”, på dygnet. Nu backar klockvisaren alltså för första gången någonsin, med en sekund.

Jordens rotation går numera snabbare och det beror på förändringar i dess kärna.

ANNONS

Oroar experterna

En sekund hit eller dit låter kanske inte så mycket men experterna är oroade att tiden är knapp.

“Det kan skapa problem utan motstycke”, säger Patrizia Tavella på Time Department at the International Bureau of Weights and Measures, som svar på den nya studien som nyss har kommit ut i tidskriften Nature.

“Skottsekunden” som nu försvinner kan innebära problem för världens datorsystem eftersom klockorna behöver justeras.

Professorn i geofysik, Duncan Agnew, är medförfattare till den nya studien.

“För att räkna ut vad som kommer att hända genom global tidtagning, så är vi beroende av att förstå vad som händer med den globala uppvärmningseffekten”, säger han till CNN.

“Häpnadsväckande”

Att människan i stor utsträckning nu börjar påverka jordens rotationskraft, genom att smält vatten från isarna rör sig mot ekvatorn gör att forskarna nu börjar tala allt mer öppet om fenomenet.

ANNONS

“Det är tillräckligt stor för att märkbart påverka rotationen av hela jorden på ett sätt som saknar motstycke”, säger Duncan Agnew.

“För mig är det häpnadsväckande att människor har fått jordens rotation att förändras.”

Väckarklocka för människor

För honom kan det därför vara en väckarklocka i att göra människor uppmärksamma på vad som händer med planeten genom ett allt varmare klimat.

“Detta är en stor grej.”

Läs även:

Forskare oense om hur snabbt klimatet blir sämre. Dagens PS

De vill krossa EU:s klimatarbete. Dagens PS

ANNONS