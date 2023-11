Milstolpe: Passagerarplan korsar Atlanten med hållbart flygbränsle

Giftlarm i Europa men Sverige klarar sig hyfsat

Europas skadliga luft orsakar 400 000 dödsfall om året och 98 procent av invånarna på kontinenten andas in gifterna – Sverige är relativt förskonat. Det är brittiska The Guardian som gjort undersökningen som visar att nästan alla européer, med undantag för endast 2 procent, exponeras för förorenad luft som kopplas till 400 000 dödsfall per …