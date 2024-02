Kärnkraftsracet – som alla länder vill leda

Rekordkö för solceller: Intresset upp 200 procent

Intresset för solceller är rekordstort, berättar elbolaget Eon. Tre gånger så många ansökningar väntas komma in under 2022 jämfört med i fjol. Nu anställer Eon fler för att möta behovet. Elpriset tros snitta 3 kronor per kilowattimme i år. Det innebär att solceller blir en mer och mer gynnsam affär för privatkunder. Återbetalningstiden väntas minska …