De släpper ut mest i Sverige

Att det är oroligt och minst sagt lite skakigt i världen skulle nog få argumentera emot. I både Europa och mellanöstern rasar krig. Under året ska nära hälften av världens befolkning gå till vallokalerna för att rösta. Under 2023 såg vi den snabbaste ränteuppgången någonsin och en börs som åkte jojo för att avsluta året …

Sexa och tolva…

ANNONS

Men det är när man går ner på kommunnivå i statistiken som de intressanta siffrorna dyker upp.

Lidingö har den sjätte lägsta kommunalskatten bland Sveriges 290 kommuner.

Danderyd har den tolfte lägsta.

…men etta och tvåa här

Å andra sidan toppar de den här listan, den över de konsumtionsutsläpp Konsumtionskompassen mäter.

Den genomsnittliga Danderyds-bon släpper ut strax under 8,2 ton koldioxid per person och år.

Lidingö går in på andraplatsen med ett snitt strax under 7,5 ton per person.

Genomsnittet i Sverige är 6,3 ton per person, vilket ändå är i trakterna av dubbelt så högt som de 3,7 ton Paris-avtalet om klimatet siktar på.

ANNONS

”Kan man flyga så gör man”

”Jag har en känsla av att det är viktigt med stora hus, att ha stora bilar och resa och semestra mycket”, säger en Danderyds-bo till DN.

”Jag skulle gärna se den statistiken, men det låter inte orimligt”, säger en annan Lidingöbo till DN.

”Har man möjlighet att flyga, då gör man nog det”.

Lägst i denna form av klimatavtryck ligger invånarna i skånska Burlöv, där man i genomsnitt släpper ut 5,5 ton koldioxid per år och person, ungefär 87 procent av rikssnittet.

Läs även:

Intresset ökar för dieselbilar – Dagens PS

Trendbrott – utsläppen ökar i Sverige – Dagens PS

ANNONS