Warren Buffett avgår som ordförande

I stället blir 96-åringen ”ordförande emeritus” i företaget samtidigt som sonen Howard Buffett tar över posten som styrelseordförande.

”Warrens betydelse för Berkshire och dess ägare saknar motstycke i USA:s företagshistoria. Den kultur som Warren byggde upp och de värderingar han förespråkade kommer att förbli kärnan i Berkshire, och Howard kommer att vara deras väktare”, säger vd Greg Abel i ett uttalande.

Warren Buffett kommer att kvarstå som styrelseledamot i företaget.

Berkshire Hathaway är en av USA:s största börsägare, med stora poster i bland annat Bank of America och Apple i portföljen.