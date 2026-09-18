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Börs & Finans

Warren Buffett avgår som ordförande

Warren Buffett lämnar som ordförande i Berkshire Hathaway. Arkivbild.
Warren Buffett lämnar som ordförande i Berkshire Hathaway. Foto: Nati Harnik/AP/TT
I stället blir 96-åringen ”ordförande emeritus” i företaget samtidigt som sonen Howard Buffett tar över posten som styrelseordförande.

Finansikonen Warren Buffett – även känd som Oraklet från Omaha – lämnar ordförandeposten för investeringsföretaget Berkshire Hathaway.

Det framgår av ett pressmeddelande.

I stället blir 96-åringen ”ordförande emeritus” i företaget samtidigt som sonen Howard Buffett tar över posten som styrelseordförande.

”Warrens betydelse för Berkshire och dess ägare saknar motstycke i USA:s företagshistoria. Den kultur som Warren byggde upp och de värderingar han förespråkade kommer att förbli kärnan i Berkshire, och Howard kommer att vara deras väktare”, säger vd Greg Abel i ett uttalande.

Warren Buffett kommer att kvarstå som styrelseledamot i företaget.

Berkshire Hathaway är en av USA:s största börsägare, med stora poster i bland annat Bank of America och Apple i portföljen.

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