Alla ögon riktas dock mot Anthropics börsnotering. Teckningskursen har tidigare fastställts till 83 dollar per aktie, vilket ger ett börsvärde på cirka 1 500 miljarder dollar. I den inledande handeln på Wall Street har inget avslut skett ännu i aktien. Aktien har däremot i den så kallade gråhandeln inför börsöppningen stigit tydligt.

Flera av Anthropics storägare som Amazon och Alphabet steg också i den inledande handeln, vid 17 pekade aktierna på plus 0,3 respektive 2,4 procent. AI-jätten Nvidia var samtidigt upp 1,4 procent.