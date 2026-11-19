Wall Street vänder nedåt inför Anthropics debut
USA-börserna lyfte vid öppning men vände sedan nedåt på torsdagseftermiddagen, inför Anthropics börsdebut.
Klockan 17 hade den omedelbara uppgången vänt nedåt, med breda S&P 500 på minus 0,3 procent och Dow Jones industriindex på minus 1,0 procent. Nasdaqs tekniktunga kompositindex pekade samtidigt upp 0,2 procent, efter att ha pendlat både under och över nollan.
Alla ögon riktas dock mot Anthropics börsnotering. Teckningskursen har tidigare fastställts till 83 dollar per aktie, vilket ger ett börsvärde på cirka 1 500 miljarder dollar. I den inledande handeln på Wall Street har inget avslut skett ännu i aktien. Aktien har däremot i den så kallade gråhandeln inför börsöppningen stigit tydligt.
Flera av Anthropics storägare som Amazon och Alphabet steg också i den inledande handeln, vid 17 pekade aktierna på plus 0,3 respektive 2,4 procent. AI-jätten Nvidia var samtidigt upp 1,4 procent.