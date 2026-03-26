Wall Street kanade utför i oljig nedförsbacke

Oljepriset spökade, liksom i övrigt sedan USA:s och Israels krig mot Iran började den 28 februari.

Nordsjöoljan kostar 108 dollar per fat efter att ha stigit 5,5 procent under dagen. Och i enlighet med mönstret sjönk då världens börser.

Facebookägaren Meta och Googles ägare Alphabet backade dagen efter det att de dömts av en jury för att inte tydligt varnat för att deras tjänster kan vara beroendeframkallande.

Meta, som förlorade en process även i tisdags, backade 7,9 och Alphabet 3,4 procent.