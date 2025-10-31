Världens största lyxkoncern på väg ut ur krisen

Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från?4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via?Rolf …

USA och Asien visar styrka

I det tredje kvartalet rapporterade LVMH en omsättning på 18,3 miljarder euro, fyra procent lägre än året innan men något bättre än analytikernas förväntningar. Den amerikanska marknaden och delar av Asien visade tillväxt, medan försäljningen i Europa och Japan fortfarande var svag.

Enligt bolaget ökade konsumtionen i Kina något under kvartalet, drivet av lokala konsumenter snarare än turister. Analytiker på JP Morgan noterar enligt artikeln i MoneyWeek att trenderna fortfarande är utmanande men att Nordamerika visar en tydlig återhämtning. Detta tack vare hälsosam konsumtion bland höginkomsttagare, stödd av starka aktiemarknader och ökad förmögenhetsskapande aktivitet.

Arnault satsar på långsiktig kvalitet

LVMH:s styrka ligger i dess breda portfölj och globala spridning. Koncernen äger över 70 varumärken, från Louis Vuitton och Dior till Moët & Chandon och TAG Heuer.

Bernard Arnault, som tog över LVMH 1989 och fortfarande är största ägare, har placerat familjemedlemmar i nyckelroller för att säkra kontinuiteten. Under hans ledning har LVMH prioriterat investeringar i varumärkenas långsiktiga styrka framför kortsiktiga marginaler.

Ett exempel är det uppmärksammade samarbetet med artisten Rihanna genom Fenty Beauty. Enligt marknadsrykten kan LVMH:s 50-procentiga andel i Fenty värderas till mellan 1 och 2 miljarder dollar, efter att varumärket omsatt cirka 450 miljoner dollar i fjol.

Nya möjligheter i sikte

MoneyWeekly skriver att analytiker på Berenberg menar att en stabilisering nu är på gång. De pekar på stigande vinster inom mode- och lädervaror. Samt på förbättrade marginaler i takt med att bolaget effektiviserar sin distribution.

Hermès, en av LVMH:s närmaste konkurrenter, har också rapporterat stark tillväxt. Något som kan indikera en bredare återhämtning i sektorn. Under tredje kvartalet steg Hermès försäljning med 10 procent (exklusive valutapåverkan), med starkast utveckling i USA och Asien.

Berenberg uppskattar att LVMH kan öka sin vinst per aktie med upp till sju miljarder euro 2025, vilket skulle ge utrymme för både lönsamhet och förvärv.

Optimismen återvänder

Efter två år av svaghet ser LVMH återigen tecken på stabil tillväxt. Bolaget gynnas av ökad konsumtion bland förmögna amerikaner och ett gradvis uppvaknande i Kina.

Om trenden håller i sig kan 2025 bli året då lyxjätten återtar sin forna glans.

LVMH i korthet

Grundat: 1987 (genom sammanslagningen av Louis Vuitton och Moët Hennessy)

1987 (genom sammanslagningen av Louis Vuitton och Moët Hennessy) VD och huvudägare: Bernard Arnault

Bernard Arnault Antal varumärken: Över 70, inklusive Louis Vuitton, Dior, Fendi, Hennessy, Tiffany & Co och TAG Heuer

Över 70, inklusive Louis Vuitton, Dior, Fendi, Hennessy, Tiffany & Co och TAG Heuer Omsättning 2024: Cirka 79 miljarder euro

Cirka 79 miljarder euro Aktie: LVMH (Paris: MC)

Källa: MoneyWeek, The wealthy start shopping again, oktober 2025

