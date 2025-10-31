Dagens PS
Världens största lyxkoncern på väg ut ur krisen

Efter flera år av osäkerhet ser lyxjätten LVMH tecken på återhämtning. Foto: Michel Euler/TT
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén
Uppdaterad: 31 okt. 2025Publicerad: 31 okt. 2025

Efter två år av motvind börjar världens största lyxkoncern se en vändning. Tecken på ökad konsumtion bland förmögna amerikaner och en gradvis återhämtning i Asien ger nytt hopp för bolaget bakom Louis Vuitton och Dior.

Efter flera år av osäkerhet ser lyxjätten LVMH tecken på återhämtning i konsumtionen bland världens mest välbärgade enligt en artikel i MoneyWeek.

Vändningen efter pandemins baksmälla

Under pandemin exploderade vinsterna i den globala lyxsektorn när konsumenter, hindrade att resa eller spendera på upplevelser, istället spenderade sina pengar mot exklusiva produkter. Mellan 2020 och 2022 steg S&P Global Luxury Index med 65 procent. Men när världen öppnade igen mattades efterfrågan snabbt av.

Läs mer: Medelklassen växer i asiatiska uppstickaren – investerare flockas Realtid

Sedan början av 2023 har indexet ökat med blygsamma två procent, exklusive utdelningar. För LVMH, världens största lyxkoncern, kom den verkliga inbromsningen under 2024. Bolagets omsättning föll med 12 procent under första halvåret 2025, medan nettovinsten minskade med 22 procent skriver tidningen MoneyWeek.

Nu finns dock tydliga tecken på att botten kan vara nådd. Koncernens intäkter för helåret 2024 landade på 79 miljarder euro, en nedgång med fem procent, men försäljningen har börjat stabiliseras.

USA och Asien visar styrka

I det tredje kvartalet rapporterade LVMH en omsättning på 18,3 miljarder euro, fyra procent lägre än året innan men något bättre än analytikernas förväntningar. Den amerikanska marknaden och delar av Asien visade tillväxt, medan försäljningen i Europa och Japan fortfarande var svag.

Enligt bolaget ökade konsumtionen i Kina något under kvartalet, drivet av lokala konsumenter snarare än turister. Analytiker på JP Morgan noterar enligt artikeln i MoneyWeek att trenderna fortfarande är utmanande men att Nordamerika visar en tydlig återhämtning. Detta tack vare hälsosam konsumtion bland höginkomsttagare, stödd av starka aktiemarknader och ökad förmögenhetsskapande aktivitet.

Arnault satsar på långsiktig kvalitet

LVMH:s styrka ligger i dess breda portfölj och globala spridning. Koncernen äger över 70 varumärken, från Louis Vuitton och Dior till Moët & Chandon och TAG Heuer.

Bernard Arnault, som tog över LVMH 1989 och fortfarande är största ägare, har placerat familjemedlemmar i nyckelroller för att säkra kontinuiteten. Under hans ledning har LVMH prioriterat investeringar i varumärkenas långsiktiga styrka framför kortsiktiga marginaler.

Ett exempel är det uppmärksammade samarbetet med artisten Rihanna genom Fenty Beauty. Enligt marknadsrykten kan LVMH:s 50-procentiga andel i Fenty värderas till mellan 1 och 2 miljarder dollar, efter att varumärket omsatt cirka 450 miljoner dollar i fjol.

Nya möjligheter i sikte

MoneyWeekly skriver att analytiker på Berenberg menar att en stabilisering nu är på gång. De pekar på stigande vinster inom mode- och lädervaror. Samt på förbättrade marginaler i takt med att bolaget effektiviserar sin distribution.

Hermès, en av LVMH:s närmaste konkurrenter, har också rapporterat stark tillväxt. Något som kan indikera en bredare återhämtning i sektorn. Under tredje kvartalet steg Hermès försäljning med 10 procent (exklusive valutapåverkan), med starkast utveckling i USA och Asien.

Berenberg uppskattar att LVMH kan öka sin vinst per aktie med upp till sju miljarder euro 2025, vilket skulle ge utrymme för både lönsamhet och förvärv.

Optimismen återvänder

Efter två år av svaghet ser LVMH återigen tecken på stabil tillväxt. Bolaget gynnas av ökad konsumtion bland förmögna amerikaner och ett gradvis uppvaknande i Kina.

Om trenden håller i sig kan 2025 bli året då lyxjätten återtar sin forna glans.

LVMH i korthet

  • Grundat: 1987 (genom sammanslagningen av Louis Vuitton och Moët Hennessy)
  • VD och huvudägare: Bernard Arnault
  • Antal varumärken: Över 70, inklusive Louis Vuitton, Dior, Fendi, Hennessy, Tiffany & Co och TAG Heuer
  • Omsättning 2024: Cirka 79 miljarder euro
  • Aktie: LVMH (Paris: MC)

Källa: MoneyWeek, The wealthy start shopping again, oktober 2025

Läs mer: Ekonomipriset varnar: Utan mod och innovation dör tillväxten Dagens PS

KonsumtionLVMHShopping
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.

