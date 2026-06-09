Världens största bilmarknad bromsar kraftigt in

Största bilmarknaden i värden

Samtidigt bedöms marknaden ha nått en hög mognadsgrad efter många år av snabb expansion.

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Kina har länge varit motorn i den globala bilindustrin och är sedan flera år världens största fordonsmarknad.

Med mellan 23 och 25 miljoner sålda fordon årligen är marknaden betydligt större än både USA och Europa.

Men den snabba tillväxten ser ut att vara över. Många kinesiska hushåll äger redan bil, vilket begränsar potentialen för fortsatt expansion.

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Tror på lägre tillväxt

Bedömare räknar därför med betydligt lägre tillväxttakt under de kommande åren.

Även elbilsmarknaden visar tecken på avmattning. Försäljningen av elfordon sjönk med 7,5 procent i maj jämfört med samma period föregående år.

Det markerar den femte månaden i rad med fallande försäljning inom segmentet, som tidigare varit den stora drivkraften bakom marknadens utveckling.

Knivskarp konkurrens

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För kinesiska biltillverkare innebär utvecklingen ökade utmaningar. Flera bolag har redan pressade marginaler efter år av hård konkurrens och omfattande priskrig.

Nedgången kommer dessutom vid en känslig tidpunkt för den kinesiska regeringen.

Peking har satt upp ett mål om ekonomisk tillväxt på mellan 4,5 och 5 procent under året, och en svagare bilmarknad riskerar att bli ytterligare ett hinder för att nå den ambitionen.

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