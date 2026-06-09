Det är svårare att sälja bilar i Kina numera. Försäljningssiffrorna för maj månad tyder på en bredare inbromsning.
Världens största bilmarknad bromsar kraftigt in
Den kinesiska bilindustrin står inför en betydligt svagare utveckling än väntat under 2026.
Branschorganisationen China Passenger Car Association (CPCA) har kraftigt sänkt sin prognos för helåret efter att försäljningen fallit för åttonde månaden i rad.
I maj minskade bilförsäljningen med 22,3 procent jämfört med samma månad förra året.
Flera faktorer påverkar
CPCA räknar nu med att den totala fordonsförsäljningen kommer att falla med elva procent under året. Tidigare bedömde organisationen att marknaden endast skulle minska med omkring en procent, skriver Handelsblatt.
Enligt branschföreträdare har stigande energipriser efter krigsutbrottet mellan Iran och Irak slagit hårt mot efterfrågan på bilar med förbränningsmotor.
Men flera analytiker pekar på bredare strukturella problem bakom nedgången.
Det handlar bland annat om ett svagt konsumentförtroende, osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen och att vissa statliga stödprogram för elfordon har trappats ned.
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Största bilmarknaden i värden
Samtidigt bedöms marknaden ha nått en hög mognadsgrad efter många år av snabb expansion.
Kina har länge varit motorn i den globala bilindustrin och är sedan flera år världens största fordonsmarknad.
Med mellan 23 och 25 miljoner sålda fordon årligen är marknaden betydligt större än både USA och Europa.
Men den snabba tillväxten ser ut att vara över. Många kinesiska hushåll äger redan bil, vilket begränsar potentialen för fortsatt expansion.
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Tror på lägre tillväxt
Bedömare räknar därför med betydligt lägre tillväxttakt under de kommande åren.
Även elbilsmarknaden visar tecken på avmattning. Försäljningen av elfordon sjönk med 7,5 procent i maj jämfört med samma period föregående år.
Det markerar den femte månaden i rad med fallande försäljning inom segmentet, som tidigare varit den stora drivkraften bakom marknadens utveckling.
Knivskarp konkurrens
För kinesiska biltillverkare innebär utvecklingen ökade utmaningar. Flera bolag har redan pressade marginaler efter år av hård konkurrens och omfattande priskrig.
Nedgången kommer dessutom vid en känslig tidpunkt för den kinesiska regeringen.
Peking har satt upp ett mål om ekonomisk tillväxt på mellan 4,5 och 5 procent under året, och en svagare bilmarknad riskerar att bli ytterligare ett hinder för att nå den ambitionen.
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