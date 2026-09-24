Varierande börshumör i Asien – uppåt i Tokyo

Tokyobörsens Nikkei 225 har den senaste veckan sett stabila uppgångar, och torsdagsförmiddagen har inte varit något undantag. Vid lunchtid har indexet klättrat med 1,3 procent. Samtidigt stiger bredare Topix med 0,1 procent.

Asiens ledande börsindex pekar åt olika håll under torsdagen. Uppåt i Japan, nedåt i Kina – och stängt i Sydkorea.

Tokyobörsens Nikkei 225 har den senaste veckan sett stabila uppgångar, och torsdagsförmiddagen har inte varit något undantag. Vid lunchtid har indexet klättrat med 1,3 procent. Samtidigt stiger bredare Topix med 0,1 procent.