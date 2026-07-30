Kycklingföretag vinnare på Stockholmsbörsen

Efter gårdagskvällens räntebesked från amerikanska Fed och kraftiga kursnedgångar på Wall Street är det desto mera försiktiga rörelser på Stockholmsbörsen.

Bland storbolagen på OMXS30-listan noteras en blandad utveckling. I täten återfinns gruvsektorn där Boliden lyfter 2,9 procent medan Epiroc i sin tur stiger 2,1 procent.

Dagens stora vinnare är annars kycklingföretaget Scandi Standard som meddelar att man köper ett irländskt bolag inriktat mot fryst, panerad kyckling. Affären får tummen upp av marknaden och aktien lyfter nästan 9 procent.

Hemlarmsbolaget Verisure, som släppt delårssiffror under morgonen sjunker däremot 0,5 procent.