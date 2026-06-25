Uppåt på börserna i Asien
Flera av de ledande börsindexen i Asien stiger i torsdagshandeln.
Kospi fortsätter att återhämta sig efter kraftig nedgång tidigare i veckan.
På Tokyobörsen klättrar både Topix och Nikkei 225 rejält, upp 1,3 respektive 3,9 procent.
Ännu mer uppåt är det i Sydkorea, Kospi stiger 5,0 procent. Tidigare i veckan stoppades handeln tillfälligt efter att indexet rasat med mer än 8 procent.
I Kina ökar börsen i Shanghai något, upp 0,1 procent. Shenzhen klättrar 0,4 procent.
Hongkong-baserade Hang Seng hör till dagens undantag och hade under förmiddagen backat 1,1 procent.