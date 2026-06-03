Uppåt i Japan – Nikkei 225 sätter rekord
Det ser ut att bli en glädjens dag på de japanska börserna, som stiger flera procent under den inledande onsdagshandeln.
Nikkei 225 inledde dagen på topp och har för första gången varit uppe på rekordnivån 68 000 punkter. Vid lunchtid är huvudindexet upp med 2,6 procent. Det bredare Topix stiger med 1,8 procent.
I Kina står Shenzhen för en ökning med 1,9 procent och Shanghai något lägre med 0,2.
Hongkong-baserade Hang Seng bryter dock den uppåtgående trenden och sjunker med 1,5 procent.
Sydkoreanska Kospi håller helgstängt.