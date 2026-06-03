Uppåt i Japan – Nikkei 225 sätter rekord

Nikkei 225 inledde dagen på topp och har för första gången varit uppe på rekordnivån 68 000 punkter. Vid lunchtid är huvudindexet upp med 2,6 procent. Det bredare Topix stiger med 1,8 procent.

Det ser ut att bli en glädjens dag på de japanska börserna, som stiger flera procent under den inledande onsdagshandeln.

Nikkei 225 inledde dagen på topp och har för första gången varit uppe på rekordnivån 68 000 punkter. Vid lunchtid är huvudindexet upp med 2,6 procent. Det bredare Topix stiger med 1,8 procent.