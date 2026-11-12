Uppåt i Asien – oljepriset sjunker
Flera av börserna i Asien stiger försiktigt under torsdagen.
Samtidigt sjunker priset på Nordsjöolja.
En trevande handel präglar de större indexen i Asien under torsdagsförmiddagen. Vid lunchtid står Tokyobörsens Nikkei 225 på plus 0,1 procent medan bredare Topix klättrar 0,6 procent.
Börshumöret är liknande i Sydkorea: Kospi ökar 0,2 procent.
I Kina stiger Shenzhenbörsen med 0,1 procent medan Shanghai klättrar 0,2 procent. Hongkongbaserade Hang Seng sticker ut i sammanhanget och backar tydligt, ned 0,9 procent.
Nordsjöoljans januaritermin faller med cirka 1 procent, och står på 91,78 dollar per fat enligt CNBC.