Uppåt i Asien – oljepriset sjunker

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En trevande handel präglar de större indexen i Asien under torsdagsförmiddagen. Vid lunchtid står Tokyobörsens Nikkei 225 på plus 0,1 procent medan bredare Topix klättrar 0,6 procent.

Börshumöret är liknande i Sydkorea: Kospi ökar 0,2 procent.

I Kina stiger Shenzhenbörsen med 0,1 procent medan Shanghai klättrar 0,2 procent. Hongkongbaserade Hang Seng sticker ut i sammanhanget och backar tydligt, ned 0,9 procent.

Nordsjöoljans januaritermin faller med cirka 1 procent, och står på 91,78 dollar per fat enligt CNBC.