Uppåt för litiumaktier – marknaden tror på högre pris

Chilenska SQM, en av världens största litiumproducenter, ökade 2,99 procent till 74,32 dollar.

Kina en viktig faktor

Samtidigt steg LIT, en börshandlad fond med exponering mot litiumproducenter, batterimaterial och batteriteknik, bara 0,76 procent till 75,23 dollar, skriver Rio Times.

Skillnaden visar att investerare främst sökte sig till bolag med direkt exponering mot litiumpriset.

Bakom uppgången finns en återhämtning på den kinesiska litium-marknaden. Priset på litiumkarbonat steg 2,71 procent på fredagen till 151 500 yuan per ton.

Tidigare i augusti hade priset fallit till omkring 140 000 yuan, den lägsta nivån på nästan sex månader, bland annat på grund av oro för ett överutbud.

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