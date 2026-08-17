Flera litiumproducenter har nyligen fått ett uppsving på börsen. Litiumpriset ser ut att återhämta sig igen efter en dipp.
Uppåt för litiumaktier – marknaden tror på högre pris
Litiumaktierna fick ett rejält lyft på fredagen, i takt med att priserna på litium återhämtade sig från den svaga utvecklingen tidigare i augusti.
Amerikanska Albemarle, världens största producent av batterilitium, steg 4,35 procent till 136,15 dollar.
Chilenska SQM, en av världens största litiumproducenter, ökade 2,99 procent till 74,32 dollar.
Kina en viktig faktor
Samtidigt steg LIT, en börshandlad fond med exponering mot litiumproducenter, batterimaterial och batteriteknik, bara 0,76 procent till 75,23 dollar, skriver Rio Times.
Skillnaden visar att investerare främst sökte sig till bolag med direkt exponering mot litiumpriset.
Bakom uppgången finns en återhämtning på den kinesiska litium-marknaden. Priset på litiumkarbonat steg 2,71 procent på fredagen till 151 500 yuan per ton.
Tidigare i augusti hade priset fallit till omkring 140 000 yuan, den lägsta nivån på nästan sex månader, bland annat på grund av oro för ett överutbud.
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Stark rapport gav lyft
Albemarles senaste kvartalsrapport gav ytterligare stöd åt bilden av en återhämtande marknad. Försäljningen under andra kvartalet steg 31 procent jämfört med samma period året före till 1,7 miljarder dollar.
Det justerade rörelseresultatet före räntor, skatt och avskrivningar, EBITDA, ökade samtidigt 155 procent till 858 miljoner dollar.
Bolaget uppger att den globala litiumkonsumtionen ökade 45 procent under årets första fem månader, främst drivet av energilagring och en förbättrad efterfrågan på elbilar.
Samtidigt finns en långsiktig osäkerhet i Chile. Landets nya litiumstrategi innebär att staten får ett större inflytande över produktionen i Atacama genom det statliga gruvbolaget Codelco när SQM:s nuvarande avtal löper ut 2030.
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