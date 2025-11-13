Tyskland jublar över Googles beslut: "Precis vad vi behöver"

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

När det talas om spetsutveckling inom AI så är det allt som oftast USA som kommer på tal. Men även på europeisk mark finns det potential.

Nu genomför Google sin största investering hittills i Europa med ett program på 5,5 miljarder euro fram till 2029.

Satsningen stärker bolagets ställning inom moln- och AI-teknik i Tyskland och markerar ett strategiskt steg för att fördjupa närvaron i Europas största ekonomi, skriver Euronews.

Ska bilda nytt nav

Kärnan i investeringen är ett nytt datacenter i Dietzenbach utanför Frankfurt samt utbyggnad av den befintliga anläggningen i Hanau.

Tillsammans ska dessa platser bilda navet i Googles tyska molnregioner, vilket ger företagskunder som Mercedes-Benz och Koenig & Bauer snabbare och säkrare tillgång till AI-baserade tjänster.

Samtidigt utökas kontoren i Berlin, Frankfurt och München, där den historiska Arnulfpost-byggnaden ska omvandlas till ett utvecklingscentrum för omkring 2 000 anställda.