Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Tyskland jublar över Googles beslut: "Precis vad vi behöver"

tyskland
Den tyske finansministern Lars Klingbeil var mycket nöjd över Googles investering. (Foto: Ebrahim Noroozi/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 13 nov. 2025Publicerad: 13 nov. 2025

Tysklands ekonomi har svårt att ta fart. Men nu får den en boost när jätten Google har bestämt sig för att satsa stort.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

När det talas om spetsutveckling inom AI så är det allt som oftast USA som kommer på tal. Men även på europeisk mark finns det potential.

Nu genomför Google sin största investering hittills i Europa med ett program på 5,5 miljarder euro fram till 2029.

Satsningen stärker bolagets ställning inom moln- och AI-teknik i Tyskland och markerar ett strategiskt steg för att fördjupa närvaron i Europas största ekonomi, skriver Euronews.

Ska bilda nytt nav

Kärnan i investeringen är ett nytt datacenter i Dietzenbach utanför Frankfurt samt utbyggnad av den befintliga anläggningen i Hanau.

Tillsammans ska dessa platser bilda navet i Googles tyska molnregioner, vilket ger företagskunder som Mercedes-Benz och Koenig & Bauer snabbare och säkrare tillgång till AI-baserade tjänster.

Samtidigt utökas kontoren i Berlin, Frankfurt och München, där den historiska Arnulfpost-byggnaden ska omvandlas till ett utvecklingscentrum för omkring 2 000 anställda.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"

13 nov. 2025

Ska leda till fler jobb

Google uppskattar att investeringen kommer att bidra med omkring en miljard euro årligen till Tysklands BNP och skapa eller stödja upp till 9 000 arbetstillfällen under de kommande fyra åren.

ANNONS

Den tyska regeringen ser satsningen som ett viktigt bevis på att landet fortfarande kan locka utländskt kapital trots ekonomisk osäkerhet.

”Det här är investeringar för framtida jobb i Tyskland. Det här är precis vad vi behöver just nu”, säger Lars Klingbeil, finansminister i Tyskland.

Försöker tillmötesgå krav

Satsningen omfattar även en utbyggnad av bolagets så kallade ”sovereign cloud”-tjänster, som anpassas till europeiska krav på dataskydd och digital suveränitet, enligt Verdict.

Det är en del i Googles strategi att möta EU:s ökande krav på lokal kontroll över datahantering och att stärka förtroendet för amerikanska teknikföretag i regionen.

En betydande del av investeringen riktas också mot energiomställning.

Ska ta hand om spillvärme

Google förlänger sitt samarbete med energibolaget Engie till 2030 för att säkra leveranser av koldioxidfri el från nya vind- och solparker samt energilagring via batteri- och vattenkraft.

I Dietzenbach planeras dessutom företagets första tyska projekt för värmeåtervinning, där spillvärme från datacentret ska användas för att värma upp över 2 000 hushåll i närområdet.

ANNONS

Läs mer: Beskedet till Tesla-anställda: Nästa år blir det tuffaste någonsin. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIGoogleTyskland
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet

Räkna ut ditt pris
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"

13 nov. 2025
ANNONS
ANNONS