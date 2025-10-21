En tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn har funnits på idéstadiet länge. Nu har man börjat undersöka marken – men en färdigställd linje lär dröja ytterligare ett antal år.
Tunnelbana till Danmark kommer närmare
Mest läst i kategorin
Smockan mot Handelsbanken – valde ”fel” direktör
Trots interna önskemål om en ny och transparent vd fick Handelsbankens ”konservative” Sverigechef Michael Green ta över efter Carina Åkerström. Bloomberg berättar att missnöjet jäser bland investerare över avsaknaden av transparens hos Handelsbanken (börskurs), de är ”oroade” över att ”konservatism och brist på transparens” får gro hos den svenska storbanken, enligt nyhetsbyrån. Carina Åkerström, Handelsbankens …
Här är industristäderna som kan få den nya Volvo-fabriken
Volvo Construction Equipment investerar i en ny svensk fabrik. Innan årsskiftet ska man meddela vilken stad som får del av den nya satsningen. När industrijätten Volvo CE vill bygga nytt är det flera svenska städer som hoppas på att bli utvalda. Det handlar bland annat om eftertraktade arbetstillfällen och framtidstro. För kommunerna i fråga är …
Lagardes varning: Det värsta ligger framför oss
Tullarna kommer att slå betydligt hårdare framöver – och det lär bli konsumenten som får betala notan. Det är ECB-ordföranden Christine Lagardes barska utlåtande. Handelstullarna som införts av USA:s president Donald Trump har varit i centrum för diskussionerna om världsekonomin under de senaste månaderna. Men enligt ECB-chefen Christine Lagarde har världen ännu inte upplevt de …
Ubåtar blev succé vid tysk börsdebut
Tyska industrikoncernens försvarsdivision överstiger alla förväntningar på Frankfurtbörsen när intresset för försvarsaktier fortsätter att öka. Thyssenkrupps avknoppning Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) inledde sin börskarriär med en raketstart på måndagen. Vid middagstid handlades aktierna till 87 euro, vilket var väsentligt högre än listningspriset på 60 euro som moderbolaget satte när de distribuerade aktierna till sina investerare …
Börsexperternas dom efter Volvos rapportsmäll – ändrar råden
Svenska lastbilskoncernen Volvos rapport blev en stor besvikelse på börsen i fredags. Nu har flera experter gett sin syn på den populära småspararaktien. Hela sju nya råd har trillat in – Dagens PS har gått igenom vad analytikerna tror om aktien framåt. Läs även: Smockan mot Handelsbanken – valde ”fel” direktör – Dagens PS Rapporten …
Arbetet med en framtida tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn har tagit ett konkret steg framåt.
I Västra hamnen har provborrningar nått ett djup på 40 meter.
Det är den del av de tekniska undersökningarna inför en möjlig byggstart av den så kallade Öresundsmetron, rapporterar SVT.
Undersöker berggrunden
Syftet med borrningen är att kartlägga berggrundens sammansättning och bedöma förutsättningarna för en tunnelbana under staden och vidare under Öresund.
Undersökningen visar att marken främst består av kalksten med inslag av flinta, vilket ligger i linje med tidigare förväntningar.
Provborrningen är en del av en större förstudie som Malmö stad genomför tillsammans med danska myndigheter.
Senaste nytt
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt
Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …
Kan halvera restiden
Trots att varken Sverige eller Danmark ännu har fattat något formellt beslut om en ny förbindelse, pågår flera parallella utredningar.
På den svenska sidan tas en fördjupad översiktsplan fram som omfattar tre planerade metrostationer i Malmö, däribland Malmö C.
En ny metrolinje mellan Malmö och Köpenhamn väntas kunna halvera restiden mellan städerna till omkring 20 minuter.
Vill stärka regionen
Tanken är att den ska avlasta Öresundsbron genom att ta över delar av persontrafiken, vilket skulle frigöra kapacitet för ökad godstrafik när Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland öppnar senare under decenniet.
Projektet har även en tydlig regionalpolitisk dimension, skriver Dagens Nyheter.
En metroförbindelse bedöms kunna stärka arbetsmarknaden runt Öresund genom att en miljon fler människor får möjlighet att pendla inom en timmes restid.
Det skulle skapa en mer integrerad och motståndskraftig region, särskilt i sektorer där gränspendling redan är vanlig, som vård och utbildning.
Lär dröja ytterligare 20 år
På den danska sidan har staten och Köpenhamns kommun nyligen enats om att bygga ut tunnelbanan söderut med linjen M5, som möjliggör en framtida direktanslutning till Sverige.
Den danska delen planeras stå klar 2036, och först därefter kan den svenska delen anslutas genom en tunnel under sundet.
En färdig förbindelse kan enligt nuvarande planer stå klar först om cirka 20 år.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS.
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
Sociala medier kopplas till sämre kognitiv förmåga hos barn
Användning av sociala medier kopplas till lägre kognitiv förmåga hos barn under 13 år, det visar en ny studie. Barn under 13 år spenderar varje dag i genomsnitt fem och en halv timme framför skärmar och en stor del av den tiden spenderar de på sociala medier, det skriver Medical Xpress. Sociala medier kräver aktivt …
Tunnelbana till Danmark kommer närmare
En tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn har funnits på idéstadiet länge. Nu har man börjat undersöka marken – men en färdigställd linje lär dröja ytterligare ett antal år. Arbetet med en framtida tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn har tagit ett konkret steg framåt. I Västra hamnen har provborrningar nått ett djup på 40 meter. Det …
Krisläge i företags-Sverige – sämsta på 40 år
2025 blev ännu ett tufft år för Sveriges småföretag. Efter fjolårets försiktiga optimism syns nu i stället den svagaste småföretagskonjunkturen i Småföretagsbarometerns 40-åriga historia. Rapporten, som ges ut av Företagarna, Swedbank och Sparbankernas Riksförbund, visar att allt fler småföretag kämpar med fallande lönsamhet, osäker efterfrågan och inställda investeringar. Djup lågkonjunktur Den samlade konjunkturindikatorn faller till …
Ryska vapenvägrare fångas i tunnelbanan – med avancerad teknologi
Ryska män som har överklagat sin inkallelseorder till kriget uppmanas nu att undvika tunnelbanan. Annars riskerar de att gripas och föras till ett centrum dit advokater har nekats inträde. Det ryska kriget är dyrt, inte minst när det gäller människoliv. Ständigt krävs det att nya soldater rekryteras till militären. Men det är inte alla som …
Alla kan få en miljonlön – med dessa tre kunskaper
Du behöver inte vara ingenjör eller programmerare för att tjäna stort på AI, konstaterar en ny rapport.? Att AI-kunskap kan vara positivt för lönekontot blev tydligt i somras. Då visade det sig att den som är en fena på teknik inom AI kan få en lön på i runda slängar mellan 4,3 och 4,8 miljoner …