Tunnelbana till Danmark kommer närmare

Arbetet med en framtida tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn har tagit ett konkret steg framåt.

I Västra hamnen har provborrningar nått ett djup på 40 meter.

Det är den del av de tekniska undersökningarna inför en möjlig byggstart av den så kallade Öresundsmetron, rapporterar SVT.

Undersöker berggrunden

Syftet med borrningen är att kartlägga berggrundens sammansättning och bedöma förutsättningarna för en tunnelbana under staden och vidare under Öresund.

Undersökningen visar att marken främst består av kalksten med inslag av flinta, vilket ligger i linje med tidigare förväntningar.

Provborrningen är en del av en större förstudie som Malmö stad genomför tillsammans med danska myndigheter.