Tunnelbana till Danmark kommer närmare

danmark
Provborrningar genomförs nu för att se till att berggrunden kan hantera en tunnelbana mellan Sverige och Danmark. (Foto: Johan Nilsson / TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 21 okt. 2025Publicerad: 21 okt. 2025

En tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn har funnits på idéstadiet länge. Nu har man börjat undersöka marken – men en färdigställd linje lär dröja ytterligare ett antal år.

Arbetet med en framtida tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn har tagit ett konkret steg framåt.

I Västra hamnen har provborrningar nått ett djup på 40 meter.

Det är den del av de tekniska undersökningarna inför en möjlig byggstart av den så kallade Öresundsmetron, rapporterar SVT.

Undersöker berggrunden

Syftet med borrningen är att kartlägga berggrundens sammansättning och bedöma förutsättningarna för en tunnelbana under staden och vidare under Öresund.

Undersökningen visar att marken främst består av kalksten med inslag av flinta, vilket ligger i linje med tidigare förväntningar.

Provborrningen är en del av en större förstudie som Malmö stad genomför tillsammans med danska myndigheter.

Kan halvera restiden

Trots att varken Sverige eller Danmark ännu har fattat något formellt beslut om en ny förbindelse, pågår flera parallella utredningar.

På den svenska sidan tas en fördjupad översiktsplan fram som omfattar tre planerade metrostationer i Malmö, däribland Malmö C.

En ny metrolinje mellan Malmö och Köpenhamn väntas kunna halvera restiden mellan städerna till omkring 20 minuter.

Vill stärka regionen

Tanken är att den ska avlasta Öresundsbron genom att ta över delar av persontrafiken, vilket skulle frigöra kapacitet för ökad godstrafik när Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland öppnar senare under decenniet.

Projektet har även en tydlig regionalpolitisk dimension, skriver Dagens Nyheter.

En metroförbindelse bedöms kunna stärka arbetsmarknaden runt Öresund genom att en miljon fler människor får möjlighet att pendla inom en timmes restid.

Det skulle skapa en mer integrerad och motståndskraftig region, särskilt i sektorer där gränspendling redan är vanlig, som vård och utbildning.

Lär dröja ytterligare 20 år

På den danska sidan har staten och Köpenhamns kommun nyligen enats om att bygga ut tunnelbanan söderut med linjen M5, som möjliggör en framtida direktanslutning till Sverige.

Den danska delen planeras stå klar 2036, och först därefter kan den svenska delen anslutas genom en tunnel under sundet.

En färdig förbindelse kan enligt nuvarande planer stå klar först om cirka 20 år.

DanmarkMalmöTunnelbana
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS.

