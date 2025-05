Tulloro och prisfall – stökig vår för metaller

Basmetaller föll till bottennivåer, guldet gjorde en tvär gir, och järnmalmen föll under 100-strecket. Metallmarknaden präglades av dramatiska prisrörelser i april, enligt en ny analys från Sveriges geologiska undersökning (SGU).

Basmetaller i fritt fall

I början av april införde USA importtullar mot i stort sett alla sina handelspartners. Beskedet skapade oro för ett handelskrig, vilket pressade priserna på flera basmetaller till årets lägsta nivåer.

”Beslutet skapade en oro för ett handelskrig som kunde påverka den globala tillväxten negativt”, säger Love Rudebeck, utredare på Sveriges geologiska undersökning (SGU).

Priset på zink föll från 2 825 till 2 560 dollar per ton, bly sjönk från knappt 2 000 till 1 850 dollar per ton och aluminium tappade från 2 500 till 2 340 dollar per ton. Nickelpriset föll från 16 150 till 14 140 dollar per ton. Även koppar påverkades, med en nedgång från 9 750 till 8 570 dollar per ton.

En knapp vecka efter tullbeskedet pausades de högre tullsatserna. Istället infördes en basnivå på 10 procent för alla länder utom Kina, som fortsatt drabbades av högre tullar. Detta dämpade fallet något, men metallpriserna låg kvar på låga nivåer under resten av april, enligt SGU:s analys.

